Подрастающий Гуди и «Я/Мы Голыш». Лучшие моменты 5-го тура Winline Медиалиги
Кайфуем от фото.
5-й тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова собираем самые яркие моменты тура в блоге «Чистые эмоции».
На трибунах «Москвича» бывает очень красиво.
Настоящие фанаты.
Чудой Малой возмущен тем, что он больше не самый малой в Медиалиге.
Молодой GOAT.
У Гуди растет достойная смена.
В этом сезоне форвард ФК «10» Голышев забил три мяча. Персональная поддержка помогает?
Биг Смоук теперь за «Десятку».
У «Десятки», как обычно, яркая атрибутика.
«Бейбик».
Медиалига =
Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова
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