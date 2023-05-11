Чистые эмоции
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Подрастающий Гуди и «Я/Мы Голыш». Лучшие моменты 5-го тура Winline Медиалиги

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Кайфуем от фото.

5-й тур Winline Медиалиги завершился. А значит, мы снова собираем самые яркие моменты тура в блоге «Чистые эмоции».

На трибунах «Москвича» бывает очень красиво.

Настоящие фанаты.

Чудой Малой возмущен тем, что он больше не самый малой в Медиалиге.

 

Молодой GOAT.

У Гуди растет достойная смена.

В этом сезоне форвард ФК «10» Голышев забил три мяча. Персональная поддержка помогает?

Биг Смоук теперь за «Десятку».

У «Десятки», как обычно, яркая атрибутика.

«Бейбик».

 Медиалига = 

Фото: Winline Медиалига / Екатерина Орехова

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