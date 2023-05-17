В Winline Медиалиге отгремел самый красно-белый матч. Кайфуем от фотографий с «Открытия»
Романцев одобрил атмосферу.
Вчера «Народная Команда» и «Бей Беги» сгоняли самый яркий матч группового этапа Winline Медиалиги. «Открытие Арена», куча перфомансов, селебрити и болельщиков – так выглядит медийный футбол здорового человека. Самые яркие моменты вечера – в нашем фотопосте.
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Фан-сектор «Открытие Арены» впервые за долгое время заполнен.
Легендарному Олегу Романцеву очень понравилась атмосфера медийного футбола.
На матче полно болельщиков с маленькими плакатами. Трибуны можно изучать как картины Босха.
C детства за народную команду.
Биг Боссы в здании.
Как же Зиеш кайфует от атмосферы Медиалиги.
«Красно-белых» с усилением.
Промес так и не сыграл за «Бей Беги», но хотя бы получил джерси со своим лого.
Троянский конь.
Смурф.
«Народная Команда» проиграла, но после матча долго благодарила фанатов.
Фото: Winline Медиалига/Екатерина Орехова – 1,3,4,5,6,9,10,11; Sports.ru/Ярослав Сусов – 2,7,8.
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