Чистые эмоции
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В Winline Медиалиге отгремел самый красно-белый матч. Кайфуем от фотографий с «Открытия»

Бей Беги Бей Беги
Олег Романцев Олег Романцев
Квинси Промес Квинси Промес
Спартак Спартак
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
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Романцев одобрил атмосферу.

Вчера «Народная Команда» и «Бей Беги» сгоняли самый яркий матч группового этапа Winline Медиалиги. «Открытие Арена», куча перфомансов, селебрити и болельщиков – так выглядит медийный футбол здорового человека. Самые яркие моменты вечера – в нашем фотопосте.

***

Фан-сектор «Открытие Арены» впервые за долгое время заполнен.

Легендарному Олегу Романцеву очень понравилась атмосфера медийного футбола.

На матче полно болельщиков с маленькими плакатами. Трибуны можно изучать как картины Босха.

C детства за народную команду.

Биг Боссы в здании.

Как же Зиеш кайфует от атмосферы Медиалиги.

«Красно-белых» с усилением.

Промес так и не сыграл за «Бей Беги», но хотя бы получил джерси со своим лого.

Троянский конь.

Смурф.

«Народная Команда» проиграла, но после матча долго благодарила фанатов.

 Фото: Winline Медиалига/Екатерина Орехова – 1,3,4,5,6,9,10,11; Sports.ru/Ярослав Сусов – 2,7,8.

1 комментарий

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Стас Ледискал
Трибуны😭😭😭 скучаем....
+2
0
+2
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