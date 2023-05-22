Недоумение Дружинина и счастье «Амкала». Стадия уайлд-кард подарила нам ярчайшие матчи
Все детали – в нашем фотопосте.
Групповой этап завершен, а сегодня впервые в истории Медиалиги игралась стадия уайлд кард – вторые и третьи места против друг друга. Четыре матча, максимальное напряжение и несколько неожиданных исходов. Лучшие моменты – в нашем фотопосте.
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Один из центральных матчей дня – «Амкал» против «Дружины». Команде Германа пришлось очень непросто.
Как обычно, у обеих команд много претензий к рефу.
Егор Дружинин явно недоволен.
А фэны «Амкала» счастливы. С трудом, но команда Германа попала в плей-офф.
У «Народной Команды», как обычно, сумасшедшая поддержка.
Иван Стронг очень энергичен.
Не помогло. «НК» проиграла 0:1 и покинула третий сезон. Фэны «Десятки» счастливы.
На стадионе в Одинцове прохладно.
И красиво.
Бурная поддержка у ФК «Матч ТВ» (не помогла). Где-то грустит один Константин Генич.
Фото: Winline Медиалига//Екатерина Орехова
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