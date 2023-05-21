Кто станет самым ярким болельщиком 6-го тура Winline Медиалиги?

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Шестой тур Winline Медиалиги подарил нам море ярких эмоций. «Титан» разгромил «Эгриси», действующий чемпион неожиданно проиграл «Деньгам», а закончилось все суперматчем на «Открытии». Ох, как же много крутых болельщиков для нашего конкурса!

Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких зрителей. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.

Победителем 5-го тура стала болельщица ФК «10» и персонально Павла Голышева.

А теперь – самые яркие болельщики 6-го тура. Поехали!

01. У Цыбы из «Десятки» много персональных фэнов.

02. Очень внимательно смотрит Медиалигу.

03. Юная фанатка «Десятки».

04. Киберпанк на трибунах «Москвича».

05. Девушка тура?

06. «Сахалинец» заставил болельщиков понервничать, но все же вышел напрямую в 1/4 финала.

07. Ретро-болельщик.

08. Ромбик.

09. Предложение, от которого невозможно отказаться.

10. Смурф?

Фото: Winline Медиалига/Екатерина Орехова