Чистые эмоции
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Решающий этап нашего конкурса. Выбираем самого яркого болельщика третьего сезона Winline Медиалиги

Победитель поедет на финал.

Свершилось! Совместный конкурс Winline Медиалиги и Sports.ru подходит к решающей стадии.

На протяжении группового этапа и уайлд кард вы выбирали самых ярких болельщиков Медиалиги. Итог – 6 финалистов. Вы и только вы определите, кого из этих счастливчиков Медиалига отправит на финал. Но сначала – знакомимся с шестеркой.

***

Конкурс начался со второго тура. Тогда вы выбрали болельщика-одувана, который очень переживает за 2Drots.

В третьем туре вы вновь выбрали фаната 2Drots. На этот раз – эмоциональная болельщица (а можно ли в Медиалиге без эмоций?)

Парень впечатлил вас фразой «дядя Некит».

Вам очень нравились необычные плакаты! В одном из туров победила персональная фанатка Павла Голышева из «Десятки».

 Матч на «Открытии» подарил не только незабываемые эмоции, но и много ярких болельщиков. Вы выбрали пацанов с плакатом про мармелад.

На стадии уайлд кард победила любовь к «Народной Команде».

Кто станет самым ярким болельщиком третьего сезона? Узнаем уже на днях.

Голосуй за самого яркого болельщика сезона в телеграм-канале Медиафутбола на Sports.ru

Фото: Winline Медиалига//Екатерина Орехова

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