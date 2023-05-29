Решающий этап нашего конкурса. Выбираем самого яркого болельщика третьего сезона Winline Медиалиги
Победитель поедет на финал.
Свершилось! Совместный конкурс Winline Медиалиги и Sports.ru подходит к решающей стадии.
На протяжении группового этапа и уайлд кард вы выбирали самых ярких болельщиков Медиалиги. Итог – 6 финалистов. Вы и только вы определите, кого из этих счастливчиков Медиалига отправит на финал. Но сначала – знакомимся с шестеркой.
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Конкурс начался со второго тура. Тогда вы выбрали болельщика-одувана, который очень переживает за 2Drots.
В третьем туре вы вновь выбрали фаната 2Drots. На этот раз – эмоциональная болельщица (а можно ли в Медиалиге без эмоций?)
Парень впечатлил вас фразой «дядя Некит».
Вам очень нравились необычные плакаты! В одном из туров победила персональная фанатка Павла Голышева из «Десятки».
Матч на «Открытии» подарил не только незабываемые эмоции, но и много ярких болельщиков. Вы выбрали пацанов с плакатом про мармелад.
На стадии уайлд кард победила любовь к «Народной Команде».
Кто станет самым ярким болельщиком третьего сезона? Узнаем уже на днях.
Голосуй за самого яркого болельщика сезона в телеграм-канале Медиафутбола на Sports.ru
Фото: Winline Медиалига//Екатерина Орехова
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