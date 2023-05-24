Какой же эмоциональный фанат у Германа! Может он поедет на финал в Краснодар?

Выбираем.

Стадия уайлд кард завершилась и мы потеряли несколько команд. Пока-пока «Народная Команда», «Матч ТВ», «Дружина» и «Титан». Сегодня мы прощаемся с фанатами этих команд и выбираем самых ярких, эмоциональных и просто лучших болельщиков стадии уайлд-кард .

Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких зрителей. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.

Кстати, в 6-м туре была невероятно плотная борьба. Было два лидера – болельщица «Сахалинца» и юные фанаты «Народной Команды». С небольшим перевесом победили дети с мармеладом .

А теперь – поехали!

01. Признание в любви «Народной Команде».

02. Фанаты «Десятки» встречаются чаще, чем единороги.

03. Девушка тура.

04. У Германа очень эмоциональный персональный фэн.

05. Девушка-гриб. Интересно, за кого болеет?

06. Болельщица ФК «10» очень переживает.

07. А другая – очень кайфует от боления.

08. Микрочелик изучает медиафутбол.

09. Самый лучший болельщик на матче «Титан» vs «Эгриси».

10. Диссонанс: цвета «Народной Команды», а обнимает Шакира из «Десятки».

Фото: Winline Медиалига//Екатерина Орехова