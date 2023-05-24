Какой же эмоциональный фанат у Германа! Может он поедет на финал в Краснодар?
Выбираем.
Стадия уайлд кард завершилась и мы потеряли несколько команд. Пока-пока «Народная Команда», «Матч ТВ», «Дружина» и «Титан». Сегодня мы прощаемся с фанатами этих команд и выбираем самых ярких, эмоциональных и просто лучших болельщиков стадии уайлд-кард.
Кратко напомним правила. По итогам каждого тура мы выбираем 10 самых ярких зрителей. Дальше читатели с помощью голосования в телеграм-канале Медиафутбол на Sports.ru выбирают фаната тура. Конкурс будет продолжаться на протяжении группового этапа, уайлд-кард и 1/4 финала. После лучшие болельщики сразятся в плей-офф, где вы голосованием выберете победителя. Счастливчик бесплатно поедет в Краснодар на финал Медиалиги.
Кстати, в 6-м туре была невероятно плотная борьба. Было два лидера – болельщица «Сахалинца» и юные фанаты «Народной Команды». С небольшим перевесом победили дети с мармеладом.
А теперь – поехали!
01. Признание в любви «Народной Команде».
02. Фанаты «Десятки» встречаются чаще, чем единороги.
03. Девушка тура.
04. У Германа очень эмоциональный персональный фэн.
05. Девушка-гриб. Интересно, за кого болеет?
06. Болельщица ФК «10» очень переживает.
07. А другая – очень кайфует от боления.
08. Микрочелик изучает медиафутбол.
09. Самый лучший болельщик на матче «Титан» vs «Эгриси».
10. Диссонанс: цвета «Народной Команды», а обнимает Шакира из «Десятки».
Голосуй за самого яркого болельщика стадии уайлд кард в нашем телеграм-канале
Фото: Winline Медиалига//Екатерина Орехова
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