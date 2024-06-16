Кака о финале ЛЧ-2005: «Один из лучших в истории. «Милан» проиграл ужасно, но через два года мы победили. Так что я доволен»

Кака назвал финал Лиги чемпионов-2005 одним из лучших в истории.

В финальном матче Лиги чемпионов-2004/05 в Стамбуле встретились «Милан» и « ». Английский клуб выиграл трофей, отыгравшись со счета 0:3 после первого тайма и одержав победу в серии пенальти.

Через два года «россонери» и «красные» снова вышли в финал. «Милан» выиграл со счетом 2:1.

«Финал Лиги чемпионов 2005 года был для меня очень тяжелым. Это был мой первый финал, и то, как мы проиграли, было ужасно. Но я извлек из матча так много уроков, что не могу жаловаться.

Конечно, я тоже хотел выиграть, но уроки, которые я извлек из этой игры, сделали меня сильнее и лучше, у меня появилось больше желания выйти и победить. Два года спустя я выиграл.

Так что я очень доволен тем, как все сложилось. Считаю, что финал 2005 года был одним из лучших финалов Лиги чемпионов в истории», – сказал бывший полузащитник « ».