В последние дни было много спекуляций о будущем Макса Аллегри, ходят слухи, что он может покинуть «Ювентус» в конце сезона.

Аллегри не завоевал ни одного трофея за последние два сезона, пока его второй этап в клубе складывается не так, как планировалось.

Вернувшись в «Ювентус», Аллегри не нашел оптимальных условий на стадионе «Альянц». Ему достались неопытные игроки, поэтому пришлось потратить время на их совершенствование.

В прошлом сезоне клуб столкнулся с потерей очков из-за проблем вне поля, но команда Аллегри продолжала усердно работать.

Несмотря на все усилия, некоторые болельщики призывают отстранить Аллегри от должности тренера «Ювенутса», поскольку клуб пока остается без трофеев.

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, напротив, считает, что Аллегри — самый подходящий специалист для работы в «Юве» .

«На месте клуба я бы держался за Аллегри. Люди не помнят, что «Ювентус» вышел в Лигу чемпионов в прошлом сезоне. Им не повезло со штрафами, но для меня важнее то, что команда показывала на поле. Аллегри не стал работать хуже, но знает, как заставить команду играть в зависимости от ее состава. Когда в «Милане» были футболисты высочайшего уровня, они показывали хороший футбол. Я не хочу принижать нынешний состав «Ювентуса», но в нем есть игроки с разными характеристиками».