🤯 «Арсенал», спустя семь лет, может вернуть Шченсны. Поляка рассматривают в качестве замены Рэмсдейла

«Арсенал» планирует заменить Аарон Рэмсдейла перед следующим сезоном, сообщает Evening Standard.

«Канониры» уже готовятся к отъезду голкипера, подыскивая ему подходящую замену. Клуб не видит смысла держать вратаря, поскольку он проигрывает конкуренцию Давиду Райе.

Среди возможных вариантов - Войчех Шченсны. 34-летний поляк провёл 181 матч за «Арсенал» с 2009 по 2017 год. После чего перешёл в туринский «Ювентус».

Итальянцы хотят продать голкипера, а Микель Артета раздумывает над целесообразностью трансфера.

Проблема в том, что «канониры» ищут вратаря, способного подменять Райю, который считается первым номером команды. Есть ещё два кандидата - Джейсон Стил из «Брайтона» и Диант Рамай из «Аякса».