Два тура до переписывания истории. «Ювентус» близок к обновлению клубного антирекорда

В Серии А сезона-2023/24 «Ювентусу» осталось провести всего два матча − против «Болоньи» и «Монцы». После последнего тура команда опустилась на четвертую позицию и кажется, что этот сезон не может быть хуже для болельщиков, чем он уже есть.

Для того, чтобы понять, насколько у команды Массимилиано Аллегри не все хорошо, можно упомянуть о вероятном антирекорде, который может случится, если команда не забьет в ближайших матчах шесть мячей.

Этот сезон может стать для «Ювентуса» наихудшим по количеству забитых мячей в эру, когда в Серии А стало играть двадцать команд. Сейчас у команды 49 голов, а хуже было только в эпоху Дзаккерони и Феррары. Тогда в сезоне-2009/10 бьянконери отличились лишь 55 раз в 38 турах.

Существует большая вероятность, что антирекорд обновится. Последняя форма «Юве» − 21 очко в 17 матчах − подчеркивает, как клуб лихорадит.

В последнем туре благодаря победе «Аталанты» над «Ромой» «Ювентус» обеспечил себе квалификацию в Лигу чемпионов. В среду вечером бьянконери сыграют в финале Кубка Италии против бергамасков. Этот трофей может стать единственным в сезоне и первым за трехлетнюю эру Аллегри.