Даниэле Ругани предстанет перед судом за вождение в нетрезвом виде🚫

Инцидент произошёл еще 21 июля 2023 года. Полицейские остановили Maserati 28-летнего игрока, возвращавшегося вечером домой. С этого момента у Ругани начались неприятности. Первый тест на алкоголь, первый результат показал 1,56 грамма алкоголя на литр крови, а второй – 1,54. В обоих случаях результат превысил максимально допустимый порог в три раза. В адрес Ругани было выдвинуто обвинение в вождении в нетрезвом состоянии – за подобное правонарушение в Италии предусмотрен штраф до 9 000 евро, арест на срок до одного года и лишение прав на срок до двух лет.

Сторона защиты игрока рассчитывает, что судья назначит футболисту штраф и испытательный срок, во время которого Ругани придётся работать в некоммерческих организациях, чтобы погасить ущерб гражданскому обществу. Вчера на судебное разбирательство Ругани не явился, адвокат игрока попытался подать ходатайство о переносе слушания. Судья ходатайство отклонил, поскольку оно было подано не вовремя. Теперь Ругани должен перед судом со свидетелями, техническими консультантами и экзаменаторами. Заседание назначено на 23 мая.