Фаджоли может вернуться на поле в игре с «Болоньей». Его дисквалификация истекает через восемь дней

Сегодня Серия А официально объявила время и дату проведения матчей 37 тура. В понедельник, 20 мая, «Ювентус» в гостях сыграет против «Болоньи».

Это значит, что дисквалифицированный хавбек «Юве» Николо Фаджоли сможет попасть в заявку на эту игру. Скорее всего, Массимилиано Аллегри даже предоставит ему какое-то игровое время.

Все дело в том, что отстранение итальянца от матчей, которое на него наложили за ставки, истекает в воскресенье, 19 мая. Все это время игрок продолжает тренироваться с командой и, следовательно, поддерживает форму. Ему не хватает только игровой практики.

Болельщики «Ювентуса» с юмором встретили новость о том, что Фаджоли может вернуться на поле в матче против будущего тренера бьянконери:

💭Он выйдет на поле на глазах у нашего Мистера (Мотты).

💭Да уж. Если бы он играл за «Интер», то вернулся бы уже в январе.

💭Наш самый креативный хавбек вернется на поле. Посмотрим, чего стоит команда с ним.

💭Я жду возвращения Фаджоли больше, чем зарплатный день.

💭Огорчит Мотту или порадует?

А вы ждете возвращение на поле Николо Фаджоли? Пишите в комментариях.