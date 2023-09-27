«Больше не хочу слышать слово «восстановление». Федерико Кьеза дал большое интервью Tuttosport

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза пообщался с журналистом местного издания Tuttosport и рассказал много интересных вещей о восстановлении, прошлом сезоне и где мог оказаться этим летом.

Восстановление после травмы связки

«Как у меня дела? Все нормально. Восстановление после травмы уже позади. На самом деле, я больше не хочу слышать это слово «восстановление»! Сейчас я нахожусь в самом лучшем состоянии как физически, так и психологически».

Новая позиция

«Нет никаких проблем с игрой в качестве второго форварда. Это восприятие, которое исходит от людей извне клуба. Я думаю только о том, что нужно упорно работать, чтобы совершенствоваться каждый день, быть уверенным в себе. Думаю, я хорошо начал этот сезон».

Обновленный тренерский штаб

«Поддержка Маньянелли и Падоина помогла мне. Мы смотрим видео, пересматриваем наши матчи, чтобы оценить, что было сделано хорошо, а что нет. Маньянелли? Мы стараемся отрабатывать схемы игры в течение недели, ведь без Европы у нас больше времени на подготовку».

Снятие очков

«Прошлый сезон был очень сложным для ребят. Когда ты видишь турнирную таблицу, а потом мы внезапно меняем позицию... Мы выходили на поле, всегда отдавая все силы. Это, конечно, больно, что очки отнимались, возвращались, снова отнимались. Было совсем не просто. Была ли в раздевалке депрессия? Нет, наоборот. Появилось огромное желание отомстить. Правда, иногда его трудно было выразить».

Омоложение «Ювентуса»

«У нас в команде есть молодые таланты: Веа, Камбьязо, Хейсен, Йылдыз и Айлинг. Я вижу их каждый день на тренировках, и у них действительно большое будущее. Я уверен, что через несколько лет они смогут повести «Ювентус».

Дружба с Влаховичем

«Мы были большими друзьями еще во Флоренции, потому было очень приятно играть с ним в «Юве». И вместе, в атаке, мы тоже начали очень хорошо. В порядке ли Душан? Да. Не волнуйтесь, с ним все в порядке».

Давление

«Нравится ли мне все это давление? Я специально приехал в Турин. Буду ли я капитаном? Наш капитан − Данило, который великий игрок и, прежде всего, большой лидер. Пока что повязка принадлежит ему, и я не думаю об этом».

Слухи об уходе в АПЛ

«Если честно, единственный голос, который я слышал летом, был Джунтоли, с которым мы договорились, что приоритет для меня − наилучшая подготовка к новому сезону. Как мой английский? Он помогает мне общаться в раздевалке с Веа и Маккенни».

Сборная Италии без игроков «Ювентуса»

«Скуадра Адзурра без «Юве» − аномалия? Это зависит от ситуации. У нас есть сильные молодые игроки, такие как Фаджоли и Миретти, в первую очередь, а также Гатти. А еще, помимо меня, есть Локателли и Кин. Итальянский «Ювентус» − он здесь».

Туринское дерби

«Что представляет собой дерби Делла Моле? Для нас это, несмотря ни на что, будет важно. Особенно после ничьей в Бергамо. Мы должны сразу же вернуться к своей игре перед своими болельщиками. Локальное дерби − это всегда отличная игра, но в этой футболке они все такие».

Сегодня на тренировке игрок получил мышечное повреждение. По данным Sky Sport, итальянец рискует пропустить ближайший тур.