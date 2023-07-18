Туринская Старушка
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«Сомневаюсь, что сделка будет». Болельщик поймал Лукаку на базе в Бельгии и дал совет по «Ювентусу»

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Похоже, что Ромелу пролетает мимо Турина.

Болельщик «Интера» поймал Ромелу Лукаку, когда тот выходил с тренировочной базы в Бельгии, где он готовится к новому сезону. Сейчас форвард принадлежит «Челси», но маловероятно, что он продолжит карьеру там. Маурисио Почеттино ясно дал понять, что бельгиец ему не нужен.

Между фанатом нерадзурри и Лукаку состоялся следующий разговор:

− Смотри, если подпишешь контракт с «Ювентусом», никогда не говори Forza Juventus.

− Нет, нет, никогда. Я не думаю, что сделка состоится.

Похоже, что болельщикам Старой Синьоры можно выдыхать. Маловероятно, что Лукаку окажется в туринском клубе.

Получается, что игрок отрезал себе сразу три варианта: возвращение в «Челси», продолжение карьеры в «Интере» или переезд в «Ювентус». Среди других вероятностей − предложение из Саудовской Аравии. Но это уже совсем другая история.

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