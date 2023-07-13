Туринская Старушка
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«40 млн – обоснованная сумма». Журналист рассуждает о трансфере Лукаку в «Ювентус»

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Известный журналист Сандро Сабатини рассказал о переговорах между «Ювентусом» и «Челси» по Ромелу Лукаку, объяснив, почему трансфер бельгийца будет выгодной сделкой, независимо от его стоимости, которая составляет около 40 миллионов евро.

«Бельгиец забил 14 голов и отдал 7 ассистов за 1988 минут. Сравните с более взрослым Жиру: 18 голов и 7 ассистов за 3209 минут. Сравните с Влаховичем, который может покинуть «Ювентус»: 14 и 4 ассиста за 2945 минут.

А теперь сложите гол+пас и разделите на количество игрового времени, добавьте к этому дополнительную статистику (точность передач, потерянные мячи). И сравните Лукаку с другими форвардами – так 40 млн евро, которые за него просят, кажутся совершенно обоснованной суммой.

На сегодняшний день мы наблюдаем неприятную трансформацию мнений. Посмотрим правде в глаза: 40 млн это нормальная сумма… Но у игрока «Интер» в сердце, в Милане к нему относятся как к королю, он в гармонии с Индзаги, его товарищи по команде обожают его и наоборот, и т. д. Но «Интер» отказался от Лукаку, и только Аллегри хочет подписать».

Трата 40 миллионов на 31-летнего футболиста в дополнение к чистой зарплате в 9 миллионов представляет собой одноразовую инвестицию, эти деньги можно было бы вложить в более молодых игроков, но принесут ли они сразу результат, который так нужен «Ювентусу»?

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