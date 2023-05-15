Туринская Старушка
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🍺 Juventus Beer: «Ювентус» стал первым итальянским клубом, выпустившим свой алкогольный напиток

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Теперь у «Ювентуса» есть официальное пиво! По информации La Repubblica, «Юве» является первым клубом в истории итальянского футбола, который выпустил свой алкогольный напиток.

На банке «Juventus Beer» помимо логотипа клуба красуется надпись – официальный продукт «Ювентуса».  Все это – результат партнерства с Original SRL.

Напиток уже поступил в продажу, но мы, конечно же, не рекомендуем злоупотреблять алкоголем даже от любимой команды.

5 комментариев

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Вит Ерофеев
Великий логотип! От граффити и татуировки до пивной банки - он смотрится везде!
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Tsybenko S.N.
Выглядит стилёво, как раз под новую форму)
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powerplayer
Ответ di Malkovich
Ах вот что значит жёлтый цвет на новой форме!
Желтый цвет на форме значит кое-что другое, поверь мне.
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