Теперь у «Ювентуса» есть официальное пиво! По информации La Repubblica, «Юве» является первым клубом в истории итальянского футбола, который выпустил свой алкогольный напиток.

На банке «Juventus Beer» помимо логотипа клуба красуется надпись – официальный продукт «Ювентуса». Все это – результат партнерства с Original SRL.

Напиток уже поступил в продажу, но мы, конечно же, не рекомендуем злоупотреблять алкоголем даже от любимой команды.