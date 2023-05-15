🍺 Juventus Beer: «Ювентус» стал первым итальянским клубом, выпустившим свой алкогольный напиток
Теперь у «Ювентуса» есть официальное пиво! По информации La Repubblica, «Юве» является первым клубом в истории итальянского футбола, который выпустил свой алкогольный напиток.
На банке «Juventus Beer» помимо логотипа клуба красуется надпись – официальный продукт «Ювентуса». Все это – результат партнерства с Original SRL.
Напиток уже поступил в продажу, но мы, конечно же, не рекомендуем злоупотреблять алкоголем даже от любимой команды.
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