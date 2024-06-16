Шченсны трижды спас Польшу от гола. Летом его хотят заменить на Ди Грегорио

Войчеха отправляют в Саудовскую Аравию.

В третий день Евро-2024 сборная Польши сыграла против сборной Нидерландов и проиграла − 1:2. При этом главным героем «бело-красных» привычно стал вратарь «Ювентуса» Войчех Шченсны.

Он хоть и пропустил дважды, но три раза спасал ворота при опасных моментах Ван Дейка, Думфриса и Гакпо. Вот как это выглядело во время матча.

Удар Ван Дейка

Противостояние с Думфрисом

Сейв после удара Гакпо у ближней штанги

Войчех Шченсны явно в хорошей форме, что он подтвердил во втором круге Серии А. С приходом в клуб Тиаго Мотты его позиции пошатнутся, ведь итало-бразильцу нужен вратарь, хорошо играющий ногами. На позицию первого номера «Юве» планирует выписать из «Монцы» Микеле Ди Грегорио. Его могут взять в аренду с обязательством выкупа за 18 млн евро. Поляка отправляют в «Аль-Наср» Роналду, предлагая двухлетний контракт с зарплатой в 20 млн евро.