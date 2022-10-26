Тьерри Анри: «Я не думаю, что Зизу захочет вернуться в «Ювентус»

Тьерри Анри заявил, что не видит Зинедина Зидана на посту главного тренера «Ювентуса», поскольку легендарный француз хочет возглавить сборную Франции.

После крайне неудачного старта сезона туринского клуба ходят активные разговоры об увольнении Макса Аллегри. В Серии А команда занимает 8 строчку, а вчерашнее поражение от «Бенфики» лишило их шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Анри с Зиданом оба представляли сборную Франции и даже небольшое количество времени вместе играли за «Юве». Но в интервью для CBS Sports Тьерри признался, что не верит в скорое возвращение Зинедина в Турин.

«Его имя связывают с большим количеством клубов, но этого не произойдет. Я не думаю, что Зизу захочет вернуться в «Ювентус». Я вижу, что он ждет шанса возглавить сборную Франции – и в этом есть смысл».

Французы под руководством нынешнего тренера Дидье Дешама дошли до финала Евро 2016, выиграли Чемпионат мира 2018 года и Лигу Наций в 2021. От результатов Дешама в Катаре будет зависеть будущее Зидана.