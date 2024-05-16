«Ювентус» - обладатель Кубка Италии🏆 Команда бурно отпраздновала первый трофей в сезоне

«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии и смог завершить сезон с трофеем на руках. Главным героем и автором единственного гола стал Душан Влахович.

Серб забил на 4-й минуте матча после передачи Камбьязо. Команда Аллегри владела мячом большую часть времени и не дала «Аталанте» отыграться.

Для «Ювентуса» этот Кубок Италии стал 15-м в коллекции.

Поздравляем Макса Аллегри и его подопечных и смотрим кадры с празднования трофея.