Суперкомпьютер назвал фаворита матча «Бенфика»-«Ювентус»

Завтра возвращается Лига чемпионов, и «Ювентус» готовится сразиться с «Бенфикой». Матч в Лиссабоне в рамках пятого тура группового этапа станет принципиальным для туринского клуба, на сегодняшний день занимающего третью строчку в таблице группы Н.

Предыдущая встреча «Ювентуса» с португальцами закончилась поражением команды Массимилиано Аллегри на домашнем стадионе (1:2). Аркадиуш Милик открыл счет на 4 минуте встречи, но гости сумели отыграться и выйти вперед.

Перед завтрашним матчем суперкомпьютер FiveThirtyEight снова называет фаворитом «Бенфику»: шансы хозяев поля на победу оцениваются в 58%, а ничья в 24%.

Суперкомпьютер SuperJohn также верит в португальцев: его прогноз – победа «Бенфики» со счетом 3:2.

Напомним, что для «Ювентуса» успех в завтрашней встрече крайне важен: сейчас у туринцев 3 очка после четырех туров, а у «Бенфики» и «ПСЖ» по 8 очков. Команда Макса Аллегри выиграла два последних матча в Серии А и настроена по-боевому.