Локателли в старте, Костич слева в защите? Аллегри изучает 3 возможных новинки на матч с «Миланом»
Сегодня в 19:00 МСК «Ювентус» выйдет на поле на «Сан-Сиро» против «Милана» в большом матче, который многое скажет о реальных сезонных амбициях команды в лиге.
Массимилиано Аллегри, согласно TuttoSport, оценивает возможность выпустить в старте Мануэля Локателли после того, как он дал ему отдохнуть в Лиге чемпионов.
По мнению издания, Костич сыграет вместо Алекса Сандро слева, Куадрадо с Маккенни справа (в этом случае возможен переход на 4-4-2 с колумбийским правым защитником).
В обороне также должен вернуться Бонуччи, который вышел на второй тайм в Лиге чемпионов.
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