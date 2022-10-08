Локателли в старте, Костич слева в защите? Аллегри изучает 3 возможных новинки на матч с «Миланом»

Массимилиано Аллегри, согласно TuttoSport, оценивает возможность выпустить в старте Мануэля Локателли после того, как он дал ему отдохнуть в Лиге чемпионов.

По мнению издания, Костич сыграет вместо Алекса Сандро слева, Куадрадо с Маккенни справа (в этом случае возможен переход на 4-4-2 с колумбийским правым защитником).

В обороне также должен вернуться Бонуччи, который вышел на второй тайм в Лиге чемпионов.