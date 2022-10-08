Туринская Старушка
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Локателли в старте, Костич слева в защите? Аллегри изучает 3 возможных новинки на матч с «Миланом»

Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
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Сегодня в 19:00 МСК «Ювентус» выйдет на поле на «Сан-Сиро» против «Милана» в большом матче, который многое скажет о реальных сезонных амбициях команды в лиге.

Массимилиано Аллегри, согласно TuttoSport, оценивает возможность выпустить в старте Мануэля Локателли после того, как он дал ему отдохнуть в Лиге чемпионов.

По мнению издания, Костич сыграет вместо Алекса Сандро слева, Куадрадо с Маккенни справа (в этом случае возможен переход на 4-4-2 с колумбийским правым защитником). 

В обороне также должен вернуться Бонуччи, который вышел на второй тайм в Лиге чемпионов.

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