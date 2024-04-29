Наставник Аллегри Джованни Галлеоне: «Уволить Макса было бы несправедливо, «Юве» нужно подписать Модрича»

Давний друг и наставник Макса Аллегри Джованни Галеоне считает, что тренер «Ювентуса» заслуживает остаться в «Ювентусе».

Несмотря на плачевные результаты последних нескольких месяцев, «Старая синьора» по-прежнему находится на третьем месте в Серии А.

Таким образом, хотя большая часть фанатов требует головы тренера из-за ужасных выступлений его команды, Галеоне считает, что такой сценарий был бы несправедлив по отношению к его воспитаннику.

«На днях я почувствовал, что Макс спокоен. И я бы тоже был спокоен на его месте. В конце концов, он достигает целей, которые клуб перед ним поставил, и у него есть контракт на сезон 2024/25 », — сказал 83-летний специалист в интервью La Gazzetta dello Sport.

«Должен ли он уйти в отставку? Зачем ему это делать? Он уважает свои цели и у него контракт до 2025 года. Я не чувствую, что ему надоел «Ювентус».

«Было бы несправедливо, если бы он выиграл Кубок Италии и квалифицировался в Лигу чемпионов, а затем был бы уволен».

«Когда у тебя есть послужной список Аллегри, найти новый клуб не проблема. В Саудовской Аравии им продолжают интересоваться, но он не хочет ехать. Может быть, Де Лаурентис вызовет его в «Наполи», как это уже случалось в прошлом».

Галеоне напоминает «Ювентусу», что ситуация в клубе едва ли улучшилась с момента последнего увольнения Аллегри в 2019 году.

«Когда «Юве» уволил Макса в 2019 году, он был разочарован, но затем за два года клуб сменил двух тренеров. Скамейка «Ювентуса» не для всех, но Макс доказал, что он тренер «Ювентуса».

«Если Макс уйдет, то его преемнику придется нелегко. Тьяго Мотта – самое популярное имя на данный момент. Он очень хорош. Но «Ювентус» – это совершенно другой мир».

Однако бывший тренер «Удинезе» признал, что «Ювентус» не должен был отставать от «Интера» на такой большой отрыв.

«Нерадзурри» явно сильнее. Но разрыв должен был быть между 8 и 10 очками, а не 24».

Наконец, Галеоне посоветовал «Ювентусу» подписать легенду «Реала» Луку Модрича, который летом станет свободным агентом.

«Я сказал, что «Ювентусу» нужны четыре игрока, чтобы приблизиться к «Интеру», а не выиграть чемпионат. В защите нужен кто-то, как Павлович. Им также нужен плеймейкер вместо Локателли с другими характеристиками. Я бы взял Модрича свободным агентом, даже в 38-39 лет он бы изменил ситуацию. Копмейнерс обеспечил бы команду голы. И я бы хотел увидеть в атаке Зиркзе или Скамакку, которые оба хороши, но «Аталанта» не продаст их».