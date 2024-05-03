«Я уже посетил город и их стадион». Буффон признался, что несколько раз мог оказаться не в «Ювентусе»

Легенде «Ювентуса», итальянского и мирового футбола Джанлуиджи Буффону уже 46 лет, а карьеру он завершил только в прошлом году. «Нумеро уно» удалось красиво закольцевать свою историю: он начал в «Парме», перешел в «Ювентус», затем два года провел в «ПСЖ», вернулся в Турин, а закончил в родной команде.

Надолго без футбола Джиджи оставаться не смог. Когда Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии, он позвал с собой Буффон. Вот уже практически год экс-вратарь − координатор национальной команды. Что конкретно входит в задачи легенды неизвестно, но благодаря интервью La Repubblica мы знаем точно, что без футбола он не скучает. Оказывается, что Джанлуиджи Буффон мог оказаться не в «Ювентусе», а после «ПСЖ» у него были другие варианты.

«Мой первый год без игры? Мне очень понравилось. Пустоты, с которыми сталкиваешься после тридцати лет плотной жизни, нужно заполнять всеми возможными способами, и я думаю, что мне это очень хорошо удалось».

«Будущее? Я снова задал себе этот вопрос. Я по-прежнему сосредоточен на том, что мне нравится делать. Конечно, я бы хотел остаться на рабочей стороне дела».

«Гипотетические трансферы? В 2001 году я чуть не перешел из «Пармы» в «Рому», тогда мы уже начали обсуждать детали. То же самое было с «Барселоной», но в итоге я оказался в «Ювентусе». В 2005 году меня хотел заполучить большой иностранный клуб, но я даже не стал рассматривать это предложение. В 2011 году я чуть было снова не перешел в «Рому». Тогда у нас с «Юве» что-то сломалось».

«Пришел Конте и навязал мне свое мнение. В год, когда я вернулся из «ПСЖ» в «Юве», я собирался отправиться в «Порту». На тот момент я уже посетил город и стадион. Тогда же я был очень близок к «Аталанте», но «Юве» знает меня как свои пять пальцев. У них была встреча со мной, на которой присутствовали Паратичи, Пирло и Андреа [Аньелли]: «Джиджи, это мой первый год в качестве тренера, я пришел сюда, зная, что ты будешь здесь. Что я могу сделать?»

Несмотря на другие искушения и вызовы, Джанлуиджи Буффон все равно оставался верен своей Старой Синьоре.