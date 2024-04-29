«Ювентус» заморозил переговоры по контрактам. Они зависят от успешности конца сезона

«Ювентус» думает только о том, чтобы завершить сезон в наилучшем виде, − таков посыл и четкий сигнал, который доносится с клубной базы. В последних тринадцати турах клуб набрал всего тринадцать очков.

В клубе поставили некоторые цели − победа в Кубке Италии и попадание в Лигу чемпионов, хотя наилучшим достижением было бы второе место.

Как подчеркивает TuttoSport, в ожидании концасезона «заморожены» как минимум 6 переговоров, а именно по Федерико Кьеза, Уэстону Маккенни, Данило, а также неопределенное будущее у Мойзе Кина, Маттиа Де Шильо и Самуэля Айлинга.

Кроме того, при таком раскладе прощание с Рабьо и Ругани (у обоих срок действия контрактов истекает 30 июня, через два месяца) можно считать почти само собой разумеющимся. Есть ощущение, что в зависимости от того, как закончится год, будет решаться будущее многих игроков.