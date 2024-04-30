«Ювентус» интересуется полузащитником «ПСЖ» Мануэлем Угарте

По информации итальянских СМИ, «Ювентус» интересуется полузащитником «Пари Сен-Жермен» Мануэлем Угарте.

Чемпионы Лиги 1 потратили 60 миллионов евро, чтобы подписать игрока сборной Уругвая из «Спортинга» прошлым летом.

23-летнему игроку удалось пробиться в стартовый состав Луиса Энрике в начале сезона. Однако прогресс 17-летнего Уоррена Заира-Эмери ограничивал игровое время Угарте по ходу сезона.

Так что, по данным La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» может воспользоваться возможностью и попытаться подписать опорного полузащитника.

Уругваец – это профиль, которого «бьянконери» сейчас не хватает в центре поля. Он отлично работает с мячом, а также делает хорошие передачи, особенно на близкой дистанции.

В следующем сезоне туринский клуб может сделать ставку на защиту из четырех человек, в этом случае Угарте станет подходящим игроком в пары с Мануэлем Локателли, при игре в два опорника, если Адриен Рабьо не останется в Турине.

Тем не менее, главным препятствием может стать стоимость игрока, поскольку «ПСЖ» не нужны убытки после того, как клуб всего год назад потратил огромную сумму на подписание Угарте. Таким образом, первоначальная аренда с правом выкупа будет наиболее привлекательным решением.

В этом сезоне Угарте провел 35 матчей за «ПСЖ», чаще всего выходя со скамейки запасных.