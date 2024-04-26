Возвращение в прошлое. В интернет утекла третья форма «Ювентуса» следующего сезона
По мере того, как сезон «Ювентуса» подходит к концу, в социальных сетях начинают появляться первые фотографии формы на новый. Сегодня мы узнали то, как будет выглядеть третья форма в сезоне-2024/25.
Ожидается, что третья джерси следующего года будет «абсолютно черной», с лого зебры золотистого цвета и замысловатым узором по всей майке, почти напоминающей кольца.
Клуб решил обратиться к прошлому, выбрав старый логотип, а не уже ставшей классической букву J. Воротник же наоборот передает нотки современности.
Заверните две!!!
А релиз основной видели?
https://www.youtube.com/watch?v=UAdlZiQS8Nk&t=12s