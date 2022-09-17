Журналист уверен, что альтернативы Аллегри сейчас нет

Итальянский журналист Грациано Кампи думал о потенциальной замене для Массимилиано Аллегри, но пришел к выводу, что сейчас подходящего кандидата нет.

На «Ювенутс» оказывается серьезное давление после неудачного старта сезона, если ситуация будет продолжать развиваться подобным образом, то руководство клуба может пойти на увольнение тренера.

После неудач в матчах с «Сампдорией» и «Салернитаной» Аллегри обязан побеждать «Монцу», иначе ему сложно будет оправдаться. Но если «Юве» уволит его, то кто придет ему на смену? Ходили разговоры о кандидатуре Томаса Тухеля и Зинедина Зидана, но Кампи считает, что ни один из них не будет работать в Турине.

«На сегодняшний день я не вижу замены Аллегри, разве что Де Дзерби, который, скорее всего, не убедит клуб. Мы можем обратиться к Тухелю, Манчини или Дешаму и начать о говорить о омолаживании состава. Но сейчас, на мой взгляд, не время менять игроков. Про Конте нужно забыть, потому что у него есть предложения с зарплатой в 15 млн за сезон – «Ювентус» просто не может себе его позволить. Мы должны продолжать работать с Аллегри, но с его уходом придется строить новую команду», - цитирует журналиста TuttoJuve.

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