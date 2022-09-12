Несмотря на скандал, Аллегри похвалил работу арбитра в матче «Юве» - «Салернитана»

Арбитр встречи между «Ювентусом» и «Салернитаной» Маттео Марченаро и его коллеги, отвечавшие за VAR стали главным героями вчерашнего вечера.

К концу первого тайма «Салернитана» вела 2-0, но «Юве» удалось отыграться благодаря голам Глейсона Бремера и Леонардо Бонуччи. Команда Аллегри могла вырвать победу: на 95-й Аркадиуш Милик забил 3-й гол и был удален за снятую футболку – желтая карточка стала для него второй в матче. Однако этот гол был отменен из-за позиции Бонуччи при подаче углового, хотя такое решение было очень сомнительным. За ним последовала потасовка, в результате которой Хуан Куадрадо, Федерико Фасио и тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получили красные карточки.

Как бы там ни было, после матча Аллегри держал лицо и предпочел похвалить работу арбитра.

«Судья был хорош во время принятия важных решений в напряженные моменты матча», - цитирует итальянского специалиста Gazzetta dello Sport.

«Я никогда не говорю о судьях: гол был отменен, хорошо это или плохо - это так. Я бы хотел посмотреть видео, потому что Кандева закрывал флаг – на фото, которые они нам показали, нельзя увидеть полную картину».

«Судей нужно оставить в покое: у нас есть 10 или 20 очень хороших судей в чемпионате, но главными действующими лицами остаются игроки».

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