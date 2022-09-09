Полиция задержала болельщика «Фиорентины»: он использовал трагедию на «Эйзеле», как насмешку над «Юве»

Хотя в итальянском футболе достаточно соперничества, ничто не сравнится с враждебностью фанатов «Фиорентины» в отношении «Ювентуса».

К сожалению, это противостояние перешло черту, когда представители Viola Ultras начали использовать трагические события на «Эйзеле», в результате которых погибло 39 болельщиков «Ювентуса», включая женщин и детей.

Перед финалом Кубка европейских чемпионов 1985 года в Брюсселе между туринским клубом и «Ливерпулем» английские хулиганы пытались прорваться на сектор, занимаемый болельщиками «Ювентуса». В итоге произошла давка, вызвавшая обрушение стены стадиона.

Группа агрессивно настроенных болельщиков до сих пор использует это трагическое событие, чтобы задеть «Ювентус».

По информации La Nazione, фанат «Фиорентины» насмехался над «Юве», подойдя к гостевой трибуне в футболке «Ливерпуля» и шарфе «красных», когда команды встретились на поле в прошлые выходные.

Источник добавляет, что после инцидента местная полиция запретила радикально настроенному болельщику посещать матчи и приближаться к стадиону «Фиорентины» в ближайшие два года.

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