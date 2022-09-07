Четверо болельщиков «Ювентуса» были арестованы в Париже

Во вторник вечером болельщики радовались возвращению Лиги чемпионов. Матч между «ПСЖ» и «Ювентусом» дал яркий старт турниру.

Чемпионы Франции обыграли туринский клуб на «Парк де Пренс»: Килиан Мбаппе оформил дубль, а «Юве» смог ответить только голом Уэстона Маккенни.

К сожалению, футбол часто бывает омрачен ненужными, но неизбежными инцидентами за пределами поля.

Как выяснилось, небольшая группа болельщиков «Ювентуса» была арестована.

«Четыре человека были опознаны по видео и арестованы прошлой ночью полицией за публичное подстрекательство к расовой ненависти на спортивном объекте во время футбольного матча «ПСЖ»-«Ювентус», — говорится в заявлении парижской префектуры.

По данным le Parisien, небольшая группа болельщиков «Ювентуса», находившаяся в гостевой зоне, выкрикивала фашистские приветствия и издавала обезьяньи звуки – это хулиганство попало на камеры.

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