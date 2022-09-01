«Ювентус» не будет форсировать возвращение Кьезы на поле: мы не увидим футболиста раньше января

9 января 2022 года «Ювентус» встречался с «Ромой» и одержал победу на «Стадио Олимпико». К сожалению, травма передней крестообразной связки Федерико Кьезы омрачила вечер. С тех пор футболист не выходил на поле.

Герой Евро 2020 продолжает восстановление. Ранее сообщалось, что Федерико вернется на поле сентябре-октябре. Однако, болельщикам туринского клуба придется еще подождать, прежде чем они смогут увидеть звезду своей команды.

По информации Gazzetta dello Sport, «Ювентус» не планирует форсировать возвращение Кьезы на поле. Клуб позволит ему постепенно восстанавливать свою форму и готовиться к возобновлению сезона в январе.

24-летний футболист присоединился к «Ювентусу» в 2020 году, перейдя из «Фиорентины». Он сразу стал ключевым игроком в команде Андреа Пирло.