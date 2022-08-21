«Юве» хотел подписать Каземиро. Аллегри даже пытался связаться с игроком

Давно известно, что «Ювентус» ищет качественного полузащитника, способного серьезно усилить команду.

«Бьянконери» интересовались Паредесом, но в последние дни туринцы начали присматриваться к Каземиро. Буквально на днях было официально объявлено о том, что бразилец переходит из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» заплатили за бразильца 60 миллионов евро, еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, Массимилиано Аллегри пытался лично связаться с Каземиро, чтобы убедить его переехать в Турин, хотя на тот момент не было подходящих условий для совершения трансфера.

Любопытно также, что «МЮ» интересовался полузащитником «Юве» Адриеном Рабьо, но трансфер француза сорвался. Теперь ясно, что «красные дьяволы» заменили Рабьо на Каземиро.

А «Ювентусу» придется и дальше бороздить трансферный рынок в поисках долгожданного усиления в центр поля.