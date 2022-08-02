Погба возвращается в Италию: у Поля трудный выбор лечения, есть риск пропустить ЧМ

Gazzetta.it сообщает обновленную информацию о состоянии Поля Погба, который недавно вернулся в Италию после медицинской консультации в Лионе.

Погба общался с медперсоналом «Ювентуса», а также с врачами сборной Франции.

На сегодняшний день есть 3 варианта будущего француза, который хочет как можно скорее вернуться на поле: 1) Консервативная терапия, или, как объясняет Sky Sport, путь, состоящий из физиотерапии и отдыха.

2) Второй вариант – удаление поврежденного мениска, что представляет собой операцию с быстрой реабилитацией и периодом восстановления, оцениваемым от одного до двух месяцев.

3) Пришивание мениска к капсульным структурам. Этот вид хирургического вмешательства предполагает не удаление поврежденной части мениска, а наложение швов на область повреждения мениска.