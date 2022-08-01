Депаем интересуются 5 клубов. «Ювентус» - фаворит в борьбе за голландца

Его трансфер освободит 9-й номер для Левандовского.

Mundo Deportivo сообщает, что «Ювентус», «Арсенал», «Лион» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в подписании голландского форварда. Также ходят разговоры о том, что «Челси» — еще одна команда, которая может совершить трансфер Депая.

«Блауграна» готова продать Депая, Хави сказал Мемфису, что он не получит много игрового времени, если откажется уйти.

Как сообщает Diario Sport, «Ювентус» - фаворит в борьбе за Депая - ведет с каталонцами переговоры об аренде игрока, однако для заключения сделки потребуется, чтобы нидерландец согласился продлить с «блауграной» контракт на год. При этом форвард не уверен в том, что ему следует куда-либо уходить, поскольку считает, что все же получит шанс проявить себя в нынешней команде. Ключевую роль в данном вопросе может сыграть необходимость получения регулярной практики перед ЧМ-2022.

У «Ювентуса» нет возможности купить Депая этим летом, и «Барселона» готова отдать его в аренду при условии, что соглашение будет предусматривать обязательный выкуп игрока. Она рассчитывает выручить за Мемфиса около 20 млн евро.