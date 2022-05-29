Агент Калиду Кулибали прокомментировал слухи о переходе игрока в «Ювентус»

Агент Калиду Кулибали отреагировал на слухи о переходе его клиента в «Ювентус» и другие клубы.

Защитник может покинуть «Наполи» этим летом, он по-прежнему является желанным игроком для лучших клубов Европы.

«Юве» хочет, чтобы Кулибали был в их команде со следующего сезона и заменил Джорджио Кьеллини.

Но игрок сборной Сенегала верен «Наполи», и его агент Фали Рамадани настаивает, что они не ведут переговоров с другими клубами.

Вместо этого они ждут, когда «Наполи» примет решение о будущем Кулибали. Если в клубе захотят, чтобы футболист остался, то так и будет.

Агента Кулибали цитирует Tuttomercatoweb: «Ежедневные новости, касающиеся Калиду Кулибали, подталкивают меня, как представителя игрока, к простому разъяснению. На данный момент переговоры с другими клубами о будущем Кулибали не ведутся, и мы ждем встречи с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, чтобы принять наилучшее решение для игрока и для клуба».