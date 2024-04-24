«Ювентус» сообщил Соуле, что случится после аренды. Во «Фрозиноне» игрок точно не останется

На него есть несколько претендентов.

21-летний вингер «Ювентуса» Матиас Соуле проводит этот сезон в аренде во «Фрозиноне». Там футболист стал игроком стартового состава и в том числе благодаря его яркой игре и голам команда до сих пор претендует на то, чтобы остаться в Серии А.

Несмотря на то, что сейчас аргентинец переживает игровой спад, за ним уже выстроилась солидная очередь. По данным трансферного эксперта Сезара Луиса Мерло, «Юве» уже определился с тем, что произойдет летом с Соуле.

Он точно не останется во «Фрозиноне» и его аренда продлена не будет. Игрок должен будет вернуться в расположение «Ювентуса», где решат его судьбу. По данным журналиста, вингера могут отпустить, если поступить предложение не менее 40 млн евро.

В противном случае, он может остаться в Турине и стать игроком ротации. Тем более, что до сих пор неизвестно, кто будет главным тренером клуба в следующем сезоне.