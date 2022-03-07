«Барселона» среди клубов, претендующих на Дибалу

Сообщается, что «Барселона» и «Тоттенхэм» — два из четырех клубов, которые заинтересованы в подписании контракта с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой этим летом.

Срок действия текущего контракта 28-летнего футболиста с Турином истекает летом, он может подписывать предварительные контракты с иностранными клубами.

FootballTransfers сообщает, что Дибала и «Юве» согласовали новый контракт на 10 миллионов евро в год ближе к концу 2021 года, но игрок так и не поставил свою подпись.

Сообщается, что будущее аргентинца в «Ювентусе» не однозначно, поскольку «Барселона», «Атлетико», «Тоттенхэм» и миланский «Интер» внимательно следят за его ситуацией.

«Барселона» стремится укрепить свою атаку и этим летом определила Дибалу, как один из привлекательных вариантов, в то время как соперники по Ла Лиги «Атлетико» также заинтересованы в нападающем, а главный тренер Диего Симеоне является поклонником своего соотечественника.

Считается, что тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте и спортивный директор Фабио Паратичи, ранее работавшие в «Ювентусе», поддерживают хорошие отношения с Дибалой, они включили в шорт-лист интересующих их игроков в преддверии следующего сезона.

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта, который подписал Дибалу в «Ювентус» еще в 2015 году, также поддерживает отношения как с нападающим, так и с его агентом Хорхе Антуном и хочет перевезти его на «Сан-Сиро».