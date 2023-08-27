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2:0, 2:3, 4:3 – триллер «Барсы» против «Вильярреала». Главная звезда – 16-летний Ямаль

Ламин Ямаль Ламин Ямаль
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«Барселона» в драматичном матче победила «Вильярреал» 4:3.

Это было захватывающе.

«Барса» и вела 2:0, и проигрывала!

Спектакль на «Эстадио де ла Серамика».

0:1, 12-я минута – Гави открывает счет с передачи Ламина Ямаля. Первая голевая для 16-летнего парня!

0:2, 15-я минута – Френки де Йонг удваивает преимущество: нашел мяч в центре штрафной и точно пробил в нижний угол.

1:2, 26-я минута – «Вильярреал» сокращает разрыв благодаря Хуану Фойту, ударом головой переигравшему Тер Стегена.

2:2, 40-я минута – хозяева сравняли! Потрясающая передача Жерара Морено, голевой пас Альфонсо Педрасы и дебютный мяч Александра Серлота за «Вильярреал».

3:2, 50-я минута – а теперь впереди уже «Вильярреал»! Постарался Алекс Баэна, Педраса снова поучаствовал в голевой атаке.

3:3, 68-я минута – Ферран Торрес снова сделал счет равным: это уже второй гол испанца в двух матчах Примеры-2023/24.

3:4, 71-я минута – Роберт Левандовски забил решающий мяч после попадания Ламина Ямаля в штангу – поляку оставалось лишь добить в пустые.

На этом опасные моменты не закончились, но счет не изменился; волевые 4:3 в пользу «Барселоны».

Атакующее веселье: 32 удара на двоих, феерия Ламина Ямаля и первый гол Левандовского

Обе команды набили хG меньше, чем забили голов: «Вильярреал» наиграл на 1.56 xG при трех забитых мячах, «Барса» – на 2.75 при четырех забитых. По более очевидной статистике тоже преимущество «Барсы»: 21-11 по ударам, 11-6 в створ.

Очень хорош молодой талант Ламин Ямаль. 16-летний парень отдал голевую на первый гол (дебютную во взрослой карьере!), опасно выстрелил в крестовину и активно разгонял атаки. Четвертый гол – тоже творение Ямаля: после удара испанца в штангу мяч отскочил к Роберту Левандовскому, который направил его в пустые. Для поляка, кстати, это первый мяч в сезоне – не забивал «Хетафе» и «Кадису».

Хави смотрел игру не со скамейки – он пропускал игру из-за дисквалификации. В первом туре против «Хетафе» он получил прямую красную за протесты против судейства, отстранили на две игры: матч с «Вильярреалом» стал последним. Уже против «Осасуны» на выезде Хави будет присутствовать в технической зоне.

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Команда Хави одержала вторую победу подряд: до этого разобрали дома «Кадис» (2:0). В первом туре победить не удалось: тогда были нули с «Хетафе».

«Барселона» вышла на промежуточное третье место в таблице с семью очками. Впереди лишь «Жирона» со стольким же количеством очков (лучше разница мячей) и «Реал» с тремя победами. Теоретически каталонцев может обогнать «Валенсия», 27 августа принимающая дома «Осасуну».

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Вильярреал – Барселона 3:4 (2:2, 1:2)
Дата проведения
27 августа, 18.30, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 12 Гави, 0:2 – 15 де Йонг, 1:2 – 26 Фойт, 2:2 – 40 Серлот, 3:2 – 50 Алекс Баэна, 3:3 – 68 Ферран Торрес, 3:4 – 71 Левандовски.
ВильярреалЙоргенсен, Фойт, Габбия, Куэнка, Терратс (Комесанья, 70), Педраса, Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо, Гюндоган (Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски.
Предупреждения:
Ямаль (44), Фойт (45), Левандовски (45), Терратс (57), Габбия (80), Эрик Гарсия (82).

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros

6 комментариев

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JENNINGS
Ламин Ямаль - пока главный претендент на полноценное открытие нового состава!
Будет интересно понаблюдать на игрой 16-ти летнего вундеркинда в этом сезоне! Главное - без травм, и тогда парень точно зажжёт в этом году!
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Donald Subanov
Спасибо Чернышенко за позорный уход, Ямал раскроется в этом сезоне благодаря этому
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Денис Петров
Ямаль молодец! Парень реальный талант. Если его не перенапрягать, сможет раскрыться на топ уровне. Удачи Ламину и поменьше травм, которые уже помешали многим.
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Эль Иберико
Жаль ЖПЛ, чутка не подфартило.
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