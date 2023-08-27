«Барселона» в драматичном матче победила «Вильярреал» 4:3.

Это было захватывающе.

«Барса» и вела 2:0, и проигрывала!

Спектакль на «Эстадио де ла Серамика».

0:1, 12-я минута – Гави открывает счет с передачи Ламина Ямаля. Первая голевая для 16-летнего парня!

0:2, 15-я минута – Френки де Йонг удваивает преимущество: нашел мяч в центре штрафной и точно пробил в нижний угол.

1:2, 26-я минута – «Вильярреал» сокращает разрыв благодаря Хуану Фойту, ударом головой переигравшему Тер Стегена.

2:2, 40-я минута – хозяева сравняли! Потрясающая передача Жерара Морено, голевой пас Альфонсо Педрасы и дебютный мяч Александра Серлота за «Вильярреал».

3:2, 50-я минута – а теперь впереди уже «Вильярреал»! Постарался Алекс Баэна, Педраса снова поучаствовал в голевой атаке.

3:3, 68-я минута – Ферран Торрес снова сделал счет равным: это уже второй гол испанца в двух матчах Примеры-2023/24.

3:4, 71-я минута – Роберт Левандовски забил решающий мяч после попадания Ламина Ямаля в штангу – поляку оставалось лишь добить в пустые.

На этом опасные моменты не закончились, но счет не изменился; волевые 4:3 в пользу «Барселоны».

Атакующее веселье: 32 удара на двоих, феерия Ламина Ямаля и первый гол Левандовского

Обе команды набили хG меньше, чем забили голов: «Вильярреал» наиграл на 1.56 xG при трех забитых мячах, «Барса» – на 2.75 при четырех забитых. По более очевидной статистике тоже преимущество «Барсы»: 21-11 по ударам, 11-6 в створ.

Очень хорош молодой талант Ламин Ямаль. 16-летний парень отдал голевую на первый гол (дебютную во взрослой карьере!), опасно выстрелил в крестовину и активно разгонял атаки. Четвертый гол – тоже творение Ямаля: после удара испанца в штангу мяч отскочил к Роберту Левандовскому, который направил его в пустые. Для поляка, кстати, это первый мяч в сезоне – не забивал «Хетафе» и «Кадису».

Хави смотрел игру не со скамейки – он пропускал игру из-за дисквалификации. В первом туре против «Хетафе» он получил прямую красную за протесты против судейства, отстранили на две игры: матч с «Вильярреалом» стал последним. Уже против «Осасуны» на выезде Хави будет присутствовать в технической зоне.

«Барса» не сильно отстает от «Реала»

Команда Хави одержала вторую победу подряд: до этого разобрали дома «Кадис» (2:0). В первом туре победить не удалось: тогда были нули с «Хетафе».

«Барселона» вышла на промежуточное третье место в таблице с семью очками. Впереди лишь «Жирона» со стольким же количеством очков (лучше разница мячей) и «Реал» с тремя победами. Теоретически каталонцев может обогнать «Валенсия», 27 августа принимающая дома «Осасуну».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros