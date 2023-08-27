2:0, 2:3, 4:3 – триллер «Барсы» против «Вильярреала». Главная звезда – 16-летний Ямаль
«Барселона» в драматичном матче победила «Вильярреал» 4:3.
Это было захватывающе.
«Барса» и вела 2:0, и проигрывала!
Спектакль на «Эстадио де ла Серамика».
0:1, 12-я минута – Гави открывает счет с передачи Ламина Ямаля. Первая голевая для 16-летнего парня!
0:2, 15-я минута – Френки де Йонг удваивает преимущество: нашел мяч в центре штрафной и точно пробил в нижний угол.
1:2, 26-я минута – «Вильярреал» сокращает разрыв благодаря Хуану Фойту, ударом головой переигравшему Тер Стегена.
2:2, 40-я минута – хозяева сравняли! Потрясающая передача Жерара Морено, голевой пас Альфонсо Педрасы и дебютный мяч Александра Серлота за «Вильярреал».
3:2, 50-я минута – а теперь впереди уже «Вильярреал»! Постарался Алекс Баэна, Педраса снова поучаствовал в голевой атаке.
3:3, 68-я минута – Ферран Торрес снова сделал счет равным: это уже второй гол испанца в двух матчах Примеры-2023/24.
3:4, 71-я минута – Роберт Левандовски забил решающий мяч после попадания Ламина Ямаля в штангу – поляку оставалось лишь добить в пустые.
На этом опасные моменты не закончились, но счет не изменился; волевые 4:3 в пользу «Барселоны».
Атакующее веселье: 32 удара на двоих, феерия Ламина Ямаля и первый гол Левандовского
Обе команды набили хG меньше, чем забили голов: «Вильярреал» наиграл на 1.56 xG при трех забитых мячах, «Барса» – на 2.75 при четырех забитых. По более очевидной статистике тоже преимущество «Барсы»: 21-11 по ударам, 11-6 в створ.
Очень хорош молодой талант Ламин Ямаль. 16-летний парень отдал голевую на первый гол (дебютную во взрослой карьере!), опасно выстрелил в крестовину и активно разгонял атаки. Четвертый гол – тоже творение Ямаля: после удара испанца в штангу мяч отскочил к Роберту Левандовскому, который направил его в пустые. Для поляка, кстати, это первый мяч в сезоне – не забивал «Хетафе» и «Кадису».
Хави смотрел игру не со скамейки – он пропускал игру из-за дисквалификации. В первом туре против «Хетафе» он получил прямую красную за протесты против судейства, отстранили на две игры: матч с «Вильярреалом» стал последним. Уже против «Осасуны» на выезде Хави будет присутствовать в технической зоне.
«Барса» не сильно отстает от «Реала»
Команда Хави одержала вторую победу подряд: до этого разобрали дома «Кадис» (2:0). В первом туре победить не удалось: тогда были нули с «Хетафе».
«Барселона» вышла на промежуточное третье место в таблице с семью очками. Впереди лишь «Жирона» со стольким же количеством очков (лучше разница мячей) и «Реал» с тремя победами. Теоретически каталонцев может обогнать «Валенсия», 27 августа принимающая дома «Осасуну».
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- Дата проведения
- 27 августа, 18.30, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
- 0:1 – 12 Гави, 0:2 – 15 де Йонг, 1:2 – 26 Фойт, 2:2 – 40 Серлот, 3:2 – 50 Алекс Баэна, 3:3 – 68 Ферран Торрес, 3:4 – 71 Левандовски.
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Вильярреал –
Йоргенсен, Фойт, Габбия, Куэнка, Терратс (Комесанья, 70), Педраса, Алекс Баэна (Моралес, 77), Капу (Денис Суарес, 70), Парехо (Бреретон, 86), Жерар Морено (Ахомаш, 70), Серлот.
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Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Эрик Гарсия, 46), Кунде, Алонсо, Гюндоган (Лопес, 86), Ромеу (Ферран Торрес, 63), де Йонг, Гави, Ямаль (Фати, 76), Левандовски.
- Предупреждения:
- Ямаль (44), Фойт (45), Левандовски (45), Терратс (57), Габбия (80), Эрик Гарсия (82).
Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros
Будет интересно понаблюдать на игрой 16-ти летнего вундеркинда в этом сезоне! Главное - без травм, и тогда парень точно зажжёт в этом году!