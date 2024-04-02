«Роналдо, уходи!» Фаны «Вальядолида» против руководства

Роналдо уже 5,5 лет владеет испанским «Вальядолидом», но пока дела идут не по плану. Кажется, у легендарного бразильца проблемы: давление болельщиков растет с каждой неудачей.

Роналдо почти продал клуб, но все сорвалось из-за вылета

Фанаты недовольны из-за отсутствия четкого вектора развития и суетливого управления. После бодрого начала и двух подряд сезонов в элите «Вальядолид» вылетел и стал лифтом: возвращения в Примеру чередуются с вылетами и нестабильной игрой.

При этом чехардой тренеров провалы не объяснить: бразилец доверял каждому. С 2018-го было трое: начинал Серхио Гонсалес (продержался три года), в 2021-м подхватил Пачета (почти два года), сейчас уже год работает Пауло Пеццолано.

Он пока держится, несмотря на неуверенный сезон-2023/24. Последний год клуб штормит: в августе 2023-го Роналдо за полторы недели до начала сезона убрал спортивного директора Франа Санчеса за неудовлетворительную работу и вылет в Сегунду. Его преемник Доминго Катойра взял пару неплохих игроков, но проблемы не закончились.

Весь сезон болельщики требуют ухода Пеццолано из-за плохих результатов. Трибуны начали скандировать «Пеццолано, уходи» еще в сентябре 2023-го, после четырех очков в пяти турах.

Можно понять: команда шла на 18-м месте в таблице и балансировала над зоной вылета в третий дивизион. Для урегулирования ситуации тренер даже общался с фанатами после матча. Тогда же требовали и ухода Роналдо вместе с руководством клуба: приносили баннер к офису клуба.

Когда первый кризис миновал, команда одержала пять побед подряд, четыре – всухую. В таблице подпрыгнули на седьмое место и, казалось, вернули расположение болельщиков.

Но дальше снова нестабильность: три поражения и ничья в следующих восьми матчах, еще и влетели конкурентам в борьбе за плей-офф. В победных матчах тоже не впечатляли: уступали по статистике даже аутсайдерам.

Дальше – еще хуже: с декабря 2023-го у команды Пеццолано лишь пять побед в 15 матчах чемпионата, плюс вылет из Кубка Испании от «Эспаньола» из той же лиги. В остальных играх четыре ничьих и шесть поражений.

Даже несмотря на победу 3:1 в последнем матче и пятое место в таблице, критика нарастает: 26 марта, когда команда выходила на тренировку, один из болельщиков выкрикнул: «Пеццолано, уходи». Тренер повернулся и хотел ответить, но работник клуба увел его к более мирным болельщикам, которые ждали автограф.

Атмосфера в «Вальядолиде» сейчас так себе. Календарь до конца сезона несложный, но давление только растет.

Потенциальные покупатели есть: в январе 2024-го сообщалось, что клуб может выкупить аргентинский бизнесмен Андрес Фрасси. Но Роналдо отверг предложение.

Кстати, бразилец еще летом 2023-го был готов расстаться с «Вальядолидом» и даже имел на руках согласованное оффер на 80 млн евро от американских инвесторов. Единственным условием было сохранение прописки в Ла Лиге. В мае прошлого года «Вальядолид» скатал нули с «Хетафе» и вылетел из-за того, что конкурент тоже набрал очки. Продажа сорвалась.

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В первые годы клуб развивался, Роналдо обещал еврокубки и выход бренда на международный уровень

Бразилец заходил в «Вальядолид» с большими планами.

Официально о покупке объявили в сентябре 2018-го: начинал с 51% акций клуба за 30 млн евро, в декабре 2019-го выкупил еще 21,7% и занял пост президента. На дебютной пресс-конференции стартовал с четырех слов, которыми охарактеризовал будущее клуба: компетентность, ясность, революция и общественность.

В 2021-м на Спортсе выходил пост с промежуточными успехами Роналдо во главе «Вальядолида». Прогресс за 2,5 года впечатлял:

● Увеличение доходов почти в два раза – с 7 до 13 млн евро.

● Увеличение общей стоимости состава «Вальядолида» – с 48 до 67 млн евро.

● Рекордное количество проданных абонементов в сезоне-2019/20 (около 22 000 абонементов, в сезоне-2018/19 продали 20 060).

● Увеличение количества фанатских сообществ (с 39 до 51).

● Рекордная продажа в истории клуба (Мохаммед Салису в «Саутгемптон» за 12 млн евро) и рекордная покупка (Шон Вейсман из австрийского «Вольфсбергера» за 4 млн евро).

● Увеличение клубного потолка зарплат и достижение самого высокого показателя в истории за три сезона (было 24 млн евро, стало 49,3 млн евро).

● 2020-й – самый прибыльный от рекламных контрактов год в истории клуба (6,2 млн евро).

● Второй сезон подряд ставятся рекорды по продаже футболок.

Плюс масштабные вливания в клуб: Роналдо закрыл почти все долги клуба (19 из 22 млн евро) и потратил еще несколько млн на обновление стадиона «Хосе Соррилья».

Бразилец говорил о желании вкладываться в клубную академию, развивал инфраструктуру и продвигал бренд «Вальядолида» по всему миру с помощью международных мероприятий.

И объяснял амбициозный план: «Мы открыли офис в Мадриде, поскольку понимаем, что «Вальядолид» должен перестать быть командой исключительно региональной и выходить на национальный или международный уровень, чтобы равняться на крупнейшие клубы мира. Наши доходы от маркетинга стали намного выше, мы значительно разнообразили способ проведения досуга на стадионе в дни матчей с помощью прекрасной фан-зоны, куда люди приходят еще за три часа до матча, чтобы насладиться семейным отдыхом».

Пожалуй, главное обещание владельца – что «Вальядолид» к 2023 году попадет в еврокубки. Пока что он от них максимально далеки: под угрозой даже возвращение в высший дивизион.

Конфликты с болельщиками возникали и до нынешнего кризиса: например, по поводу обновленной эмблемы . В 2022-м «Вальядолид» поменял ее дизайн – минимизировал и сделал современнее. Поначалу особых возмущений не было, но в августе 2023-го болельщики потребовали голосование по поводу возвращения старой эмблемы.

Для понимания, насколько это серьезный вопрос, вот цитата самых активных инициаторов требования: «Давайте заживим рану, которая никогда не должна была открыться».

Голосование в итоге провели, абсолютное большинство высказалось за старый вариант. Он вернется с июля 2024-го.

Роналдо взял всего одно чемпионство за 17 лет. Как же так?

Фото: Gettyimages /Angel Martinez, Gonzalo Arroyo Moreno; Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /CESAR MANSO / AFP