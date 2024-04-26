Муниаин уходит, но его любовь к «Атлетику» – это навсегда

Вадим Высоцкий – о герое Бильбао.

«Ты лучшее, что было в моей жизни, но теперь, любовь моя, пришло время расстаться».

Такими словами Икер Муниаин обозначил финиш легендарной карьеры за «Атлетик»: полузащитник покинет Бильбао после 15 сезонов в первой команде. И обязательно войдет в историю как человек, ставший эпохой для клуба.

Икер попал в академию «Атлетика» уже в 12 лет, в 15 впервые сыграл за основу в товарищеском матче. Через год – в официальном.

И сразу после дебютного гола установка на будущее: «Надеюсь снова испытать такие же эмоциональные моменты в футболке «Атлетика» и снова осчастливить наших фанатов».

Рекорды посыпались: самый молодой игрок в истории клуба (16 лет, 7 месяцев и 11 дней), самый молодой автор гола в Ла Лиге (16 лет, 9 месяцев и 15 дней), звание «испанского Месси» и в целом суперталантливый юниор, за которым сразу выстроились топ-клубы. Особенно после феерии против «Манчестер Юнайтед»: 19-летний полузащитник вышел в основе на «Олд Траффорд», зажег на фоне опытных одноклубников и вколотил победный в концовке. Тогда-то все и заговорили о восходящей звезде.

Но Муниаин не видел себя нигде, кроме «Атлетика». Не соблазнили даже самые громкие имена из АПЛ: «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Ман Сити» и «МЮ». Муниаин проигнорировал эти варианты, через несколько лет на предложения пикового «Ювентуса» и «Тоттенхэма» последовал тот же ответ. Икер не хотел уезжать из дома.

С тренерами тоже почти не конфликтовал: разве что повздорил в 2012-м с Марсело Бьелсой, но все быстро замяли. С остальными ни одной крупной проблемы: клуб превыше всего.

В 2015-м Муниаин впервые порвал кресты. Главное сожаление? Какое-то время он не будет тренироваться с одноклубниками: «Есть вещи, которые не ценишь, когда здоров. Когда ситуация меняется, начинаешь по ним скучать». Из-за травмы пришлось пропустить финалы Кубка и Суперкубка.

Победу во втором (вынос 5:1 «Барселоны») травмированный Муниаин отмечал будто здоровый. Простой не приглушил эмоции: «Это было высшее счастье за всю мою спортивную жизнь. Картина, которая до сих пор перед глазами: я стою на балконе городской ратуши и смотрю на людей в футболках «Атлетика». Это был очень вдохновляющий момент, который останется у меня в памяти навсегда. Надеюсь, мы сможем вскоре это повторить».

А еще в том же году продлил контракт до 2019-го и повторил: «Я буду защищать цвета «Атлетика» до смерти».

Через два года баск во второй раз порвал кресты и пропустил полгода, но после восстановления тут же заскочил в основу и помог избежать вылета (да, бывали и такие времена).

В 2021-м пришел второй Суперкубок, но самое крупное счастье еще было впереди: победа в Кубке Испании-2023/24, которую ждали 40 лет и отпраздновали на легендарной барже . Первым на судно зашел капитан Муниаин, он триумфально поднял над головой трофей.

Муниаину 31 год, он давно не мальчик из скаутских списков топ-клубов. За 15 сезонов с «Атлетиком» забрался на второе место по сыгранным матчам (впереди только легендарный вратарь Хосе Анхель Ирибар), он капитан и один из важнейших людей в раздевалке. Опека над молодыми игроками – его забота.

При этом баск не был идеальным: в 2016-м он с Давидом Де Хеа попал в секс-скандал , хотя тут же опроверг причастность. В 2018-м Муниаин тайком смотался в Мадрид на финал Кубка Либертадорес перед важнейшим матчем «Атлетика» в борьбе за выживание (замаскировался и поехал в фургоне) и получил тонну критики, а после проигранного финала Кубка в 2021-м Муниаина поймали за курением сигары во время отпуска на Ибице.

И даже тогда из него сочилась любовь к клубу: «Я не согласен с тем, что кто-то учит меня, что значат игра за «Атлетик» и капитанская повязка. Я здесь уже 16 лет, прошел через сложные моменты, после тренировок занимаюсь дополнительно… Никто не должен учить меня, что значит представлять этот клуб».

Сейчас, когда игрового времени стало значительно меньше, Муниаин объявил об уходе из «Атлетика»: триумфально, после долгожданной победы в Кубке. Он покидает клуб, в котором познал все: взлет, обожание фанатов, тяжелые травмы, разных тренеров и времена..

Икер прочертил красно-белую линию жизни в прощальном послании: «Я приехал в Бильбао 12-летним ребенком и сейчас, почти через 20 лет, покидаю клуб после 15 лет в основном составе. Я ухожу счастливым, реализовав мечту о завоевании такого желанного 25-го Кубка Испании и отпраздновав это на барже 40 лет спустя».

31 год – не время завершать карьеру, Муниаин остается в футболе. Просто будет играть за пределами Испании: чтобы когда-нибудь не сыграть против «Атлетика». На «Нуэво Сан-Мамес» он хочет запомниться только в составе команды, которой посвятил всю жизнь.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Grimm; East News /AP Photo/Alvaro Barrientos