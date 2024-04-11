Посмотрите, как «Атлетик» на барже отметил победу в Кубке Испании! Невероятная красота

Шикарная традиция прерывалась на 40 лет.

«Атлетик» оригинально отметил победу в Кубке Испании-2023/24 – проплыл по реке Нервьон на барже. Это особенная клубная традиция, которая вернулась спустя 40 лет.

Пиротехника, счастье и удивительная красота: грандиозная церемония в Бильбао

По разным данным, на улицы высыпали до миллиона болельщиков!

Команда спустилась на воду и запаслась отличным настроением.

И клубной атрибутикой.

Море фанатов перед водой.

Заполонили все набережные.

И мосты.

Ну и куда без пиротехники!

Завораживает.

Люди собрались не только на улицах: разместились прямо на балконах с множеством флагов.

Следили за командой прямо как на стадионе. Похожий антураж.

Игроки беззаботно праздновали: кто-то даже разделся.

А тот самый бородач из «Атлетика», Асьер Вильялибре, удовлетворенно размахивал флагом.

Некоторые фанаты «Атлетика» заплатили за возможность проплыть рядом с командой на собственной лодке. В том числе бывший защитник Иньиго Мартинес: игрок «Барселоны» примчался в Бильбао сразу после четвертьфинала против «ПСЖ», который просидел в запасе, и запрыгнул в собственную лодку.

Грандиозное празднование.

Настоящее единение.

Впервые отпраздновали еще в 1983-м – в компании почти миллиона болельщиков! На обычной грузовой барже

Баржу построили в 1960-м по заказу городского порта Бильбао. Сначала использовали для перевозки грузов и называли «Баржа Nº1», а позже переименовали в «Баржу «Атлетика».

Размеры внушительные.

Традиция зародилась еще в 1983-м. Тогда «Атлетик» Хавьера Клементе выиграл седьмое и предпоследнее на данный момент чемпионство: обошел «Реал» благодаря победе в последнем туре. Предыдущие титулы отмечались проездом через весь город на автобусе, но в тот раз поступили оригинальнее.

3 мая 1983 года на реку Нервьон, протекающую через Бильбао, спустилась баржа, на которую забрались футболисты с тренерским штабом. И вот он, торжественный заплыв в честь победы в турнире!

Вместе с еще почти миллионом человек (да-да, это не художественное преувеличение) на набережной и с болельщиками, заплатившими за нахождение рядом с командой на специальных лодках. А именно рядом с Андони Субисарретой, Андони Гойкоэчеа и нынешним тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте.

В следующем сезоне «Атлетик» оформил золотой дубль: взял лигу и Кубок Испании. Процедуру повторили: посчитали, что она приносит команде удачу. Теперь собралось даже больше людей: 1,2 миллиона.

Тогда еще никто не догадывался, что в следующий раз прогулку повторят лишь через 40 лет.

«Атлетик» хранил баржу для особо крупных событий. Победы в Суперкубке отмечали без нее

Все это время баржа находилась в морском музее Бильбао. Хотя баски выигрывали трофеи: два Суперкубка Испании (в 2015-м и в 2021-м), но на барже победы не отмечали. Посчитали, что масштаб не соответствует, и временно возвращались к парадам на автобусе.

В 2020-м городской совет Бильбао анонсировал реконструкцию баржи после долгого простоя и привел судно в порядок (потратили 200 тысяч евро).

И вот в 2024-м баржа снова пригодилась. Так ее опускали на воду за пару дней до торжества.

Осознайте важность традиции: на время прохода баржи жители города сдавали в аренду крыши домов и даже балконы с видом на реку. Цены варьировались от 700 до 1500 евро.

Некоторые собирались целыми домами.

Победители-1984 снова вместе: такое событие нельзя было пропустить.

Кстати, идея с баржей принадлежит не «Атлетику»: первым это осуществили соседи из «Асеро» (тоже из Бильбао) в 1924-м после победы во второй лиге. А само судно – символ индустриального прошлого провинции Бискайя в XIX веке.

С традицией связана известная в городе песня «По реке Нервьон», появившаяся в XX веке. Композиция начинается с фразы, часто напеваемой в городе: «По реке Нервьон спускалась баржа...». Посвятили заплыву «Асеро», но теперь она ассоциируется в основном с «Атлетиком».

Впервые за четыре десятилетия баржа на воде не только в песне.

Фото: Athletic Bilbao ; Inaki Berasaluce/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Alvaro Barrientos, Inaki Berasaluce / Europa Press, Ander Gillenea / AFP