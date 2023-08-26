19 комментариев

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Педри снова травмировался. А ведь готовился все лето – нанял диетолога и подкачался

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Депрессия в «Барселоне» – травмировался Педри. Опять.

Клуб пока не называет сроков восстановления. Но Mundo Deportivo сообщает, что 20-летний испанец пропустит минимум полтора месяца. По информации инсайдера Хави Мигеля – 4-5 недель.

Журналистка Хелена Кондис ждет игрока не раньше октября.

Это уже пятая серьезная травма Педри в Каталонии. Суммарно он уже пропустит около 9 месяцев.

Что происходит?

Похоже, Педри все-таки не выдержал адской нагрузки

Испанец – один из лидеров «Барсы», но его травматичность начинает пугать.

Педри сразу стал игроком старта в 18 лет, а за свой первый год в «Барсе» и сборной Испании отыграл 77 матчей. Испанец съездил на Олимпиаду, когда все остальные уже отдыхали после Евро. Гвардиола уже тогда повторял – это слишком:

«Летних турниров и так достаточно. Месси ехал на Олимпиаду-2008, потому что он не участвовал ни в чемпионате мира, ни в Кубке Америки. Педри нужен отдых». 

Однако жесткий график дал знать уже в начале следующего сезона: в сентябре 2021-го игрок травмировал квадрицепс. Немного медицины:

Квадрицепс включает в себя четыре мышечных пучка (головки): прямая мышца бедра и латеральная (внешняя) широкая мышца бедра, медиальная (внутренняя) широкая мышца бедра и промежуточная широкая мышца бедра. Самая длинная – прямая мышца бедра, начинается на тазовой кости. Мышечные головки образуют единое сухожилие, которое прикрепляется к надколеннику.

В конце ноября у Педри случился рецидив. Хотя «Барса» все отрицала: «У Педри не было рецидива, врачи решили не торопиться с возвращением, – уверял Жоан в интервью Cadena SER. – «Барса» не хочет форсировать его восстановление, ведь мы сейчас говорим о здоровье человека. У него такая травма, которая требует от нас особого терпения».

Вот только после этого клуб резко активизировался.

• Быстренько слил физиотерапевта Хави Линде. Он отвечал за здоровье Педри еще при Кумане, а тот его не любил. Рецидив назвали личным промахом Линде.

• Слетел и физиотерапевт Луис Тиль. Отставка была решенным делом еще после прихода Хави, но именно случай Педри стал для руководства удобным поводом попрощаться.

• С того момента за здоровьем Педри следит Карлос Ногиера – глава медицинского персонала.

Но травмы не отпускали испанца. Несмотря на это, в начале прошлого сезона Педри вышел в старте в 26 матчах подряд, затем снова сломался. После возвращения Хави опять поставил парня в основу, хотя на скамейке скучал Пабло Торре.

Педри изменил питание и набрал мышечную массу

Педри надоело вылетать – и он задумался о смене подхода к делу.

Во-первых, игрок нанял диетолога, который запретил есть некоторые любимые блюда. «Сейчас я стараюсь питаться намного лучше, – гордился игрок. – Я и раньше не ел плохую пищу, но теперь соблюдаю строгую диету. Перестал есть крокеты мамы, а я их очень люблю».

Во-вторых, начал ходить в зал после тренировок и набрал мышечную массу. Теперь тренируется даже дома. Специально для Педри разработали специальную программу – летом пацан набрал не менее 5 килограмм мышц.

«У меня был отпуск, чтобы подготовиться физически. Я хочу избежать травм, – признавал парень. – Я сделал акцент на ноги. Я также тренирую верхнюю часть тела. Травмы всегда тяжелы в начале года».

Не помогло.

Какие матчи Педри точно пропустит?

Там целый ряд важных игр:

• «Вильярреал» (Ла Лига, 27 августа); «Осасуна» (Ла Лига, 3 сентября); «Бетис» (Ла Лига, 16 сентября); • 1-й тур группового этапа ЛЧ (19-20 сентября); • «Сельта» (Ла Лига, 23-24 сентября); «Мальорка» (Ла Лига, 26-27 сентября); «Севилья» (Ла Лига, 30 сентября – 1 октября);

• 2-й тур ЛЧ;

• «Гранада» (Ла Лига, 7 октября); «Атлетик» (Ла Лига, 21 октября).

«Барселона» хочет, чтобы Педри был готов к первому класико на «Монжуике» 29 октября. 

Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Alex Caparros

19 комментариев

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Vlad
Здоровья Педри
+12
-1
+11
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predMBAPPE
С такими постоянными травмами и 3 состава в ЛЧ не помогут
+9
-2
+7
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Алексей Елистратов
Ответ Bazilic
Всегда важно учитывать индивидуальные особенности игроков. Месси и Бускетс - исключения, они бегали по 90 минут на протяжении кучи лет и ничего. Просто не было у них серьезных травм Педри не такой и в этом нет ничего плохо, просто это нужно учитывать. В травме Педри виноват в первую очередь Хави. В прошлом сезоне Педри играл по 90 минут пока не сломался, хотя у Хави была замена в лице Торре. Отсутствие ротации можно было оправдать тем, что Торре просто не тянул, ок. В этом сезоне Хави привезли Гюндогана - идеальную замену для Педри. И что мы увидели? Ротацию? Нет, Педри опять отыграл все матчи, начиная с предсезонки Так что меняться нужно Хави и начинать ротировать состав, иначе (тьфу тьфу тьфу) такая судьба ждет многих игроков Барсы
Месси пешком ходил уже с 23 лет, конечно он мог проходить 4 км, 2 раза пошевелиться и забить 3 гола в игре. Этому надо бегать, иначе минус полузащита.
+7
0
+7
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Bazilic
И в любом случае, как бы страшно это не звучало, но травмы - шанс для других
Ждем больше минут для Фермина и Касадо
+6
-1
+5
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ketch-messi
Должна быть постоянная ротация!!! Молодых нужно беречь!
+1
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+1
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predMBAPPE
Ответ Владимир Грабчак
Помогут, там пацаны заряженные)
Как в позапрошлом году? Резер разобрал Интер в гостях а основа обделалась дома)
+1
0
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Bazilic
Всегда важно учитывать индивидуальные особенности игроков. Месси и Бускетс - исключения, они бегали по 90 минут на протяжении кучи лет и ничего. Просто не было у них серьезных травм
Педри не такой и в этом нет ничего плохо, просто это нужно учитывать. В травме Педри виноват в первую очередь Хави. В прошлом сезоне Педри играл по 90 минут пока не сломался, хотя у Хави была замена в лице Торре. Отсутствие ротации можно было оправдать тем, что Торре просто не тянул, ок. В этом сезоне Хави привезли Гюндогана - идеальную замену для Педри. И что мы увидели? Ротацию? Нет, Педри опять отыграл все матчи, начиная с предсезонки
Так что меняться нужно Хави и начинать ротировать состав, иначе (тьфу тьфу тьфу) такая судьба ждет многих игроков Барсы
+6
-6
0
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бенедикт
Странно стоит вопрос о "травматичности Педри".
Как будто он виноват... это физиология, следовательно нужно тренерам по физподготовке и физиотрапевтам получше изучать его особенности и подбирать правильные программы.
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Mammadov.pro
Я же говорил, ждите это только еще всеголишь начало, не правильная физ подготовка, нагрузка и много много чего
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danik 258808
вот результат того что в 2021 его заганяли во всех турнирах возможных, включая олимпиаду
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XavIniesta2008-2015
Последний раздел не совсем понятен. Его либо стоит переименовать в «Какие матчи рискует пропустить Педри ?», либо провести планку по самому быстрому сроку восстановления-4 недели. В таком случае, Педри будет готов либо к матчу с Сельтой, либо к Мальорке. А так указаны матчи на два месяца, что больше самого негативного прогноза по травма
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x82bp29ypb
Ответ Bazilic
Все, там Бальде тоже травмировался
Отменили травму
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Bazilic
Ответ x82bp29ypb
Отменили травму
Я просто до просмотра ВАР писал
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фан Барсы
Ответ TJ tigra
По-хорошему, надо искать кого-то на замену Педри. Если ещё одна, две травмы, то рассчитывать на данного игрока на постоянной основе уже практически невозможно.
Гюндоган должен справиться с задачами Педри
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