19 комментариев

Депрессия в «Барселоне» – травмировался Педри. Опять.

Клуб пока не называет сроков восстановления. Но Mundo Deportivo сообщает, что 20-летний испанец пропустит минимум полтора месяца. По информации инсайдера Хави Мигеля – 4-5 недель.

Журналистка Хелена Кондис ждет игрока не раньше октября.

Это уже пятая серьезная травма Педри в Каталонии. Суммарно он уже пропустит около 9 месяцев.

Что происходит?

Похоже, Педри все-таки не выдержал адской нагрузки

Испанец – один из лидеров «Барсы», но его травматичность начинает пугать.

Педри сразу стал игроком старта в 18 лет, а за свой первый год в «Барсе» и сборной Испании отыграл 77 матчей. Испанец съездил на Олимпиаду, когда все остальные уже отдыхали после Евро. Гвардиола уже тогда повторял – это слишком:

«Летних турниров и так достаточно. Месси ехал на Олимпиаду-2008, потому что он не участвовал ни в чемпионате мира, ни в Кубке Америки. Педри нужен отдых».

Однако жесткий график дал знать уже в начале следующего сезона: в сентябре 2021-го игрок травмировал квадрицепс. Немного медицины:

Квадрицепс включает в себя четыре мышечных пучка (головки): прямая мышца бедра и латеральная (внешняя) широкая мышца бедра, медиальная (внутренняя) широкая мышца бедра и промежуточная широкая мышца бедра. Самая длинная – прямая мышца бедра, начинается на тазовой кости. Мышечные головки образуют единое сухожилие, которое прикрепляется к надколеннику.

В конце ноября у Педри случился рецидив. Хотя «Барса» все отрицала: «У Педри не было рецидива, врачи решили не торопиться с возвращением, – уверял Жоан в интервью Cadena SER. – «Барса» не хочет форсировать его восстановление, ведь мы сейчас говорим о здоровье человека. У него такая травма, которая требует от нас особого терпения».

Вот только после этого клуб резко активизировался.

• Быстренько слил физиотерапевта Хави Линде. Он отвечал за здоровье Педри еще при Кумане, а тот его не любил. Рецидив назвали личным промахом Линде.

• Слетел и физиотерапевт Луис Тиль. Отставка была решенным делом еще после прихода Хави, но именно случай Педри стал для руководства удобным поводом попрощаться.

• С того момента за здоровьем Педри следит Карлос Ногиера – глава медицинского персонала.

Но травмы не отпускали испанца. Несмотря на это, в начале прошлого сезона Педри вышел в старте в 26 матчах подряд, затем снова сломался. После возвращения Хави опять поставил парня в основу, хотя на скамейке скучал Пабло Торре.

Педри изменил питание и набрал мышечную массу

Педри надоело вылетать – и он задумался о смене подхода к делу.

Во-первых, игрок нанял диетолога, который запретил есть некоторые любимые блюда. «Сейчас я стараюсь питаться намного лучше, – гордился игрок. – Я и раньше не ел плохую пищу, но теперь соблюдаю строгую диету. Перестал есть крокеты мамы, а я их очень люблю».

Во-вторых, начал ходить в зал после тренировок и набрал мышечную массу. Теперь тренируется даже дома. Специально для Педри разработали специальную программу – летом пацан набрал не менее 5 килограмм мышц.

«У меня был отпуск, чтобы подготовиться физически. Я хочу избежать травм, – признавал парень. – Я сделал акцент на ноги. Я также тренирую верхнюю часть тела. Травмы всегда тяжелы в начале года».

Не помогло.

Какие матчи Педри точно пропустит?

Там целый ряд важных игр:

• «Вильярреал» (Ла Лига, 27 августа); «Осасуна» (Ла Лига, 3 сентября); «Бетис» (Ла Лига, 16 сентября); • 1-й тур группового этапа ЛЧ (19-20 сентября); • «Сельта» (Ла Лига, 23-24 сентября); «Мальорка» (Ла Лига, 26-27 сентября); «Севилья» (Ла Лига, 30 сентября – 1 октября);

• 2-й тур ЛЧ;

• «Гранада» (Ла Лига, 7 октября); «Атлетик» (Ла Лига, 21 октября).

«Барселона» хочет, чтобы Педри был готов к первому класико на «Монжуике» 29 октября.

Фото: Gettyimages.ru/Candice Ward, Alex Caparros