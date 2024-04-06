Победа в Кубке Испании выведет Хавьера Агирре из тени. Он давно заслужил

Желание Вадима Высоцкого.

Победа «Мальорки» над «Атлетиком» может стать не просто реконструкцией битвы Давида с Голиафом. Это будет официальное признание величия Хавьера Агирре – одного из самых недооцененных тренеров в истории испанского футбола.

В основном его помнят по двум заходам в сборную Мексики, но главные достижения Агирре (а они связаны именно с Испанией) словно испарились в лоске современного топ-футбола.

Мексиканец оставил след в каждом из шести испанских клубов, с которыми работал.

● «Осасуна»: полуфинал Кубка Испании-2003/04 и в следующем же году выход в дебютный финал (1:2 от «Бетиса» после дополнительного времени). В сезоне-2005/06 впервые в истории финишировали четвертыми и вышли в ЛЧ, параллельно шагнули в полуфинал Кубка УЕФА и до середины чемпионата лидировали в лиге.

● «Атлетико»: четвертое место в сезоне-2007/08 и выход в ЛЧ: лучший результат за 12 лет. Параллельно остановились в шаге от полуфинала Кубка Испании: пропустили лишь по правилу выездного гола победившую в турнире «Валенсию». Не удивляйтесь: в первой половине 2000-х мадридцы только вернулись в Примеру и болтались в середине таблицы, как бы это странно ни звучало после всех подвигов Диего Симеоне.

Где-то здесь Агирре освоил новую роль и стал мексиканским Сэмом Эллардайсом.

● «Сарагоса»: пришел в середине сезона-2010/11, выплыл с 20-го места и спас от, казалось, неминуемого вылета. Несмотря на увольнение в следующем, болельщики проводили с уважением.

● «Эспаньол»: снова вытащил с 20-го места и спас от вылета в сезоне-2012/13, в следующем году удержал в вышке, но без серьезных достижений.

● «Леганес»: подобрал в ноябре 2019-го на последнем месте и попытался оставить в вышке, но в феврале 2020-го «Барселона» забрала Мартина Брэйтуэйта вне трансферного окна (переход даже сравнивали с конокрадством ). Итог – вылет, хотя даже в такой ситуации «Леганес» чуть не выжил: от спасения отделяло лишь одно очко.

● Последний вызов – «Мальорка»: принял в марте 2022-го в зоне вылета (18-е место) и сохранил прописку в Примере. Уже в сезоне-2022/23 чуть не вывел в еврокубки: претендовали до последних туров, но «Осасуну» не обошли. Теперь – финал Кубка Испании.

Несмотря на мощные достижения, вокруг Агирре все еще не сформировался статус успешного тренера – в основном из-за того, что на европейском уровне он так и не поработал в топ-клубе. «Атлетико» выносим за скобки: мадридцы начали восхождение лишь через несколько лет после ухода мексиканца.

При этом даже скромные клубы при Агирре искрили: были неуступчивы, грызлись за результат и хотели побеждать любой ценой. В том числе благодаря этому Агирре вытаскивал безнадежные команды из зоны вылета и переписывал их историю.

Время от времени проявлялась другая сторона мексиканца – хохмач, поднимающий всем настроение. В его гигантской коллекции подколов и баловства – джин-тоник после тренировок, обматывания ног пищевой пленкой, имитация свистка прямо во время матча и многое другое. Журналисты просто обожают мексиканца.

Самый актуальный стендап случился после сенсационного выхода в полуфинал Кубка. Агирре спросили, как он будет отмечать победу над «Жироной», тренер ответил в своем стиле под смешки прессы: «Немного виски – и спать. Lagavulin, 8 лет выдержки, с двумя кубиками льда».

Незаметность для большинства болельщиков и подвиги в тишине – драма, как и путь «Мальорки» к решающему матчу этого Кубка Испании. В 1/8 прибили «Тенерифе» из Сегунды победным на 120-й, прямо перед серией пенальти (1:0). В следующей стадии выстрадали 3:2 с сенсационной «Жироной» после разгрома в первом тайме и удаления капитана. В полуфинале – та самая серия с «Сосьедадом» и геройство резервиста Доминика Грейфа . Даже если «Мальорка» останется без трофея, на приз зрительских симпатий балеарцы уже точно наиграли.

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Агирре вернул болельщикам «Мальорки» ощущение счастья: выход в финал встряхнул весь город. Чуть больше 20,5 тысяч билетов ушли всего за несколько дней, а выезд на «Ла Картуху» станет самым массовым на финалы Кубка Испании в истории клуба! Рекордом оставались 17 тысяч на игре с «Барсой» аж в 1998-м.

Радуются все – таксисты разъезжают по городу в клубных футболках! На работе разрешили.

Триумф над «Атлетиком» не кажется невозможным. Как минимум авторам последней победы в турнире в 2003-м.

Например, вот комплимент от тренера Грегорио Мансано Бальестероса: «Возможно, моя «Мальорка» больше атаковала, но ей бы пришлось трудно с нынешней командой. Все, кто сейчас сталкивается с «Мальоркой», говорят, что с ней сложно играть». Или от экс-игрока Мигеля Анхеля Надаля: «В 2003-м мы смогли победить, и я считаю, что нынешняя «Мальорка» тоже способна на это».

Другой чемпион Ариэль Ибагаса пускается в звездные сравнения: «Агирре – тренер с огромным опытом и большими способностями, он отлично знает футболистов, с которыми работает. Он умеет достучаться до своих игроков, прямо как Луис Арагонес. Команда едина, и это отлично видно на поле».

Все это – заслуга Агирре, который по крупицам собрал из скромной команды максимально неприятного соперника для всех.

Финал Кубка Испании-2023/24, возможно, последний шанс Агирре на европейский трофей: контракт заканчивается в июне, и пока неясно, продлится ли. Причина – семейная: «Моя карьера подходит к концу. В таких ситуациях люди, как быки, ищут точки опоры, безопасность и хотят проводить время с семьей. У меня есть внук и дети, все они в Мексике, каждый раз говорю себе: «Господи, 21 год без них, не знаю, будет ли 22-й».

Все решит концовка сезона. Тренер убеждает: «Мы все еще в неприятном положении в лиге, пять-шесть команд борются за выживание, и это немного лишает меня сна. Пока я не завершу все дела, ничего не хочу знать».

Хавьер Агирре был близок к Кубку Испании в первом испанском клубе: его «Осасуне» не хватило совсем чуть-чуть, чтобы вырвать трофей у «Бетиса». Победа нынешней «Мальорки» над «Атлетиком» станет красивым финалом испанского приключения тренера.

И окончательно впишет в историю. Как минимум – скромняг с Балеарских островов.

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Фото: Siu Wu/Siu Lau/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Jasper Juinen, Juan Manuel Serrano Arce, Alex Caparros; mundodeportivo.com/ /CADENA SER