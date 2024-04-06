Уважение к гимну Испании: удивительная просьба «Атлетика» перед финалом кубка

Его регулярно освистывают.

Финал Кубка Испании – крупное событие в местном футболе. Десятки тысяч фанатов «Атлетика» и «Мальорки» примчались в Севилью, чтобы поддержать своих.

«Атлетик» в ответ попросил болельщиков… не освистывать гимн страны перед матчем.

Да-да, вот официальное заявление: «Клуб просит воздержаться от действий, которые могут быть расценены как неуважение, включая момент исполнения гимна.

Уважение – один из основополагающих принципов нашего клуба. Мы – организация, которая гордится идентичностью в футболе. Уважение к любому символу или гимну на спортивных соревнованиях представляет проявление образованности, вежливости и терпимости».

Конечно, не помогло: организаторы включили гимн погромче, чтобы заглушить свист.

Свист – привычная реакция на гимн от каталонских и баскских болельщиков. За 15 лет протестовали 9 раз!

Просьба кажется необычной, если не знать контекст. В Испании регулярно освистывают гимн, причем делают это болельщики определенных команд, включая «Атлетик».

Даже в прошлом финале между «Реалом» и «Осасуной» болельщики памплонцев (клуб базируется в провинции Наварра: около половина населения – этнические баски) встретили гимн оглушительным свистом, потом оскорбив и короля Филиппа VI. Шум слышен даже на видео с общим планом трибун.

Вот примеры за последние 15 лет, не учитывая прошлый финал.

● 2009 год: болельщики «Атлетика» и «Барселоны» дружно освистали гимн перед началом игры (1:4). Телевидение разозлило еще больше: зрителям из Страны Басков в этот момент показывали виды Бильбао, а в Каталонии смотрели сюжет про болельщиков, приехавших на матч.

● 2011 год: представитель каталонской политической партии Сантьяго Эспот предлагал освистать гимн перед матчем «Барселоны» и «Реала» (0:1). Чтобы не допустить этого, испанская федерация футбола позаботилась, чтобы мелодия звучала громче обычного и ничего не было слышно.

● 2015 год: новая встреча «Атлетика» и «Барселоны» (1:3), начавшаяся с хорового освистывания гимна страны. Его было едва слышно: получилось громче всех.

● 2016 год: матч «Барселоны» и «Севильи» (2:0) стартовал со свиста по тому же поводу. Болельщики андалусийцев проигнорировали.

● 2017 год: день сурка – опять отличились каталонцы и баски. Только в этот раз «Барселоне» составил компанию «Алавес» («Барса» победила 3:1).

● 2018 год: снова «Барселона» и снова свист перед матчем с «Севильей» (5:0). Теперь от обеих сторон.

● 2019 год: думаем, вы догадались – болельщики «Барселоны» повторили все перед матчем с «Валенсией» (1:2).

● 2020 год: этот финал между «Сосьедадом» и «Атлетиком» (1:0) перенесли из-за пандемии коронавируса и провели на следующий год, но все равно без зрителей: не стали рисковать. В сети шутили: «Хотя бы в этом году гимн не освистают». Другой красноречивый комментарий: «Вы тоже сейчас освистываете гимн из дома?»

Обильный набор, во всех случаях еще и в присутствии короля Испании.

В Испании активно борются со свистом во время гимна. Увольняли директора спортивного вещания, угрожали срывом финала и штрафовали сепаратистские движения

Поддержка протестов уже приводила к жестким решениям. В том же 2009-м, когда в Стране Басков и Каталонии вместо гимна показывали другие сюжеты, должности лишился директор спортивного вещания телевидения Испании Юлиен Рейес. Хотя сразу после матча он извинился и сослался на фактор человеческой ошибки.

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Иногда приходилось идти на крайние меры: в 2012-м мэр Мадрида Эсперанса Агирре заявила, что если фанаты «Барселоны» и «Атлетика» освистают гимн Испании перед финалом, то матч не состоится. И жестко критиковала: «Надругательство над государственным флагом или гимном является преступлением, что отражено в Уголовном кодексе. С моей точки зрения, такие вещи нельзя терпеть, мы должны перенести игру и затем провести ее в другом месте без зрителей». В итоге обошлось без санкций.

В 2024-м об этом снова заговорили, теперь на высшем уровне: правая партия Vox предложила серьезно наказывать за «проявление неуважения к флагу, гербу и национальному гимну, а также за поощрение или терпимость к подобного рода ситуациям». Причем намекали на это и раньше: председатель партии Сантьяго Абаскаль в 2019-м называл освистывание гимна недопустимым и сравнивал с расизмом на трибунах.

Власти Испании даже пытались в отдельных случаях повлиять напрямую на клубы. Перед финалом-2015 представители правительства связались с президентом «Барселоны» Жозепом Бартомеу и попросили сделать все возможное для предотвращения подобных протестных акций. Безрезультатно – тогда присоединилась еще и другая часть стадиона, занятая болельщиками «Атлетика».

Год спустя федерация выписала каталонцам штрафы за освистывание гимна на следующем финале. Клуб заплатил 66 тысяч евро за акцию перед матчем и необеспеченную безопасность на стадионе, еще на 100 тысяч раскошелилась сепаратистская организация Catalunya Acció, которую считали инициатором произошедшего.

Испанцам тоже не нравятся протестные акции во время исполнения национального гимна. В 2009-м профессор публичного права в университете Валенсии Андрес Бойш Палоп выпустил статью из 10 пунктов под названием «Причины не освистывать гимн Испании».

В ней Палоп обратился к болельщикам из Каталонии и Страны Басков, которые чаще всего отличаются подобными акциями, и указал на то, что во время исполнения гимнов обоих регионов на локальных соревнованиях такого не происходит. Да и в целом, по мнению автора, глупо после такого участвовать в турнирах, которые организует федерация футбола Испании.

В 2015-м протестующие стороны предложили решить проблему оригинально: чтобы избежать освистывания, включить перед матчем «Атлетика» и «Барселоны» вместо испанского гимны Страны Басков и Каталонии. Автор идеи – президент Баскской националистической партии Андони Ортусар.

Разумеется, последовал отказ. А протесты во время гимна Испании продолжаются до сих пор.

Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, David Ramos; Matthias Oesterle/ZUMAPRESS.com/Global Look Press