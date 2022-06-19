42-летний Роналдиньо вышел на поле с Винисиусом, Дибалой и Погба – и опять выдал магию

В Майами на стадионе «Интера» Дэвида Бекхэма прошел главный матч лета: команда Роналдиньо сразилась с командой Роберто Карлоса.

Карлос выиграл – 12:10. Голов и правда было очень-очень много.

Концентрация суперзвезд на поле побила все возможные рекорды: Винисиус, Поль Погба, Артуро Видаль, Радамель Фалькао, Эдер Милитао, Блез Матюиди, Патрик Клюйверт, Пауло Дибала, Кафу и многие-многие другие.

Ярких моментов было много. Но главное, что уже на седьмой минуте игры отличился волшебник – его голы всегда радуют.

Как там Ронни?

Жизнь постепенно налаживается. Роналдиньо уже давно закончил карьеру и гоняет по миру в свое удовольствие. Иногда дарит нам чудесные выставочные матчи. Иногда генерирует максимально странные новости и попадает в громкие скандалы.

Последние годы вышли особенно сложными. В первой половине 2020-го волшебника и его брата поймали в Парагвае с поддельными паспортами. Ронни даже посадили – но через 32 дня изменили наказание на домашний арест. За это звезде пришлось выложить 1,6 млн долларов.

В августе возможный срок заменили на условный и штраф в 200 тысяч долларов – за полгода Ронни не только ничего не заработал, но и потратил около 2 млн долларов. Поэтому Роналдиньо запустил трэп-проект «TROPA DO BRUXO» и продюсирует стандартные клипы для реперов.

В феврале 2021-го новое испытание – не стало мамы: 71-летняя Мигелина Элои дос Сантос умерла от осложнений, связанных с коронавирусом. Роналдиньо и Мигелина были максимально близки – однажды бразилец даже думал завершить карьеры из-за серьезной болезни матери.

«Когда в июне 2012-го моя мама заболела раком, я думал остановиться, завершить карьеру и начать заботиться о матери. Тогда нас поддержали – это придало мне сил. Я продолжил играть – и сейчас все наладилось. Мама прошла все курсы лечения. Болезнь миновала», – радовался игрок.

Волшебник полгода грустил, но летом воспрял и продолжил зарабатывать: организовывал турниры в мобильных играх, создал сервер для видеоигры GTA 5 и постоянно дает интервью. Недавно даже признался, что в новом сезоне будет болеть за «Ливерпуль» – очень нравится атака Клоппа.

«Футбол – часть моей жизни, – смеялся волшебник в августе 2021-го. – Так будет всегда. Я прошел через это все, но теперь получаю больше удовольствия от жизни. Я не могу представить себя тренером. Никогда особо не смотрел футбол. Я люблю хайлайты, но не 90 минут матча.

Я играю в матчах для ветеранов. Больше мне ничего не надо».

Фото: eastnews.ru/CHANDAN KHANNA