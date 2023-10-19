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Русскому защитнику «Филадельфии» выдали в раздевалке цепь и маску овчарки. Мы узнали, что это за традиция

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Все дело в НФЛ.

Одна из самых интересных хоккейных традиций в последние годы – переходящий командный приз лучшему игроку. Уже сложно отследить, кто начал первым, но многим клубам это зашло – и теперь на каждый сезон в раздевалках возникает новый атрибут. 

В октябре особо выделилась «Филадельфия»: после победных игр лучшему хоккеисту вручают маску собаки и цепь – после чего все начинают лаять. В последнем матче партнеры признали лучшим защитника Егора Замулу – и он тоже включился в эту традицию.

Смотрится все это насколько забавно, настолько же и странно. Разбираемся, причем тут вообще овчарка и откуда это пошло?

Маска собаки – отсылка к цитате центра «Филадельфии Иглс» Джейсона Келси. Во время празднования первой в клубной истории победы в Супербоуле в феврале 2018-го он выдал мощнейшую речь. Вот только небольшой отрывок из нее:

«Мы были группой андердогов. А вы знаете, что такое андердог? Это голодная собака (игра слов: «underdog» – «dog» – Sports.ru). А Джефф Стаутленд (тренер линии нападения «Иглс» – Sports.ru) уже пять лет вдалбливает нам это – это цитата из комнаты линии нападения, которая последние пять лет красуется на стене: «Голодные собаки бегают быстрее». И в этом плей-офф это было про нашу команду».

Даже если вы не знаете английского, а американский футбол для вас вообще малопонятный набор букв – все равно обязательно посмотрите. Того стоит.

Но еще по ходу чемпионского плей-офф «Иглс» линейный нападения Лейн Джонсон и дефенсив-энд Крис Лонг надели маски немецкой овчарки после одной из побед. Джонсон прокомментировал это: «За обедом зашла речь о том, что нас называют андердогами и Крис предложил купить маски собак. Я пронес маску в пальто Джейсона Питерса. Если бы мы не выиграли матч, эту маску вы никогда б не увидели».

Шутка достигла таких масштабов, что болельщики команды начали скупать маски того же производителя на Amazon: за 2 часа после матча скупили всех овчарок, а потом начали скупать и другие породы. Трибуны следующего матча «Иглс» больше напоминали питомник, чем фан-зону.

Перед сезоном НХЛ-2023/24 игроки «Флайерс» посетили матч NFL и посмотрели документальный фильм о Келси – это вдохновило хоккейную команду на новый ритуал, который явно выделяется среди других.

В «Рейнджерс» после побед вручают шляпу, а в «Питтсбурге» – олдскульный шлем. В раздевалке же «Флайерс» – маску собаки, потому что «летчики» – тоже андердоги и в их чемпионство тоже никто не верит.

В прошлом сезоне лучшие игроки «Филадельфии» передавали друг другу атрибуты из бейсбола: биту, шлем и оранжевую майку в цветах клуба. Закончили с 17-очковым отставанием от зоны плей-офф. Посмотрим, насколько вдохновит их американский футбол.

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Фото: East News/AP Photo/Chris Szagola; instagram.com/philadelphiaflyers, seaislenews.com

3 комментария

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Hitgoe Himgob
Замуле пора закрепиться в основном составе. Этот год все покажет.
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region_74
Челябинская школа)
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