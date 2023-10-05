Ротенберг пожаловался на 30 часов в самолетах. Все так, но это оправдание для поражений?

Роман ищет причины.

После поражения от минского «Динамо» (2:4) Роман Ротенберг ввел новый термин – «самолетные ноги» – и заявил, что команда за месяц провела 30 часов в самолетах:

«Хороший первый период, потом ребята где-то выпали у нас с учетом перелетов. Наша девятая игра на выезде за месяц. Вы понимаете, что такое «самолетные ноги». Это непросто. 30 часов мы провели в самолетах за этот месяц!».

На самом деле даже больше, но есть нюансы. СКА начал сезон с выезда в Москву, а до возвращения в Санкт-Петербург перелеты длились не больше полутора часов. И только после домашней серии команда отправилась в командировку на Дальний Восток, из-за которого в основном и набралась такая сумма часов.

А как обстоят дела у других команд?

Одна из самых летающих клубов лиги – «Амур» – начинал чемпионат с трех игр в Москве, но эту ситуацию заранее продумали, поэтому хоккеисты после предсезонки не возвращались в Хабаровск. Даже презентацию команды в городе проводили без самой команды, дожидавшейся старта регулярки в Подмосковье. Если б не это – то «Амур» бы обошел СКА по количеству перелетов. А так команде провела в самолете около 25 часов – и, как и СКА, находится вне зоны плей-офф.

Но СКА не единственная команда, уже слетавшая на Дальний Восток. Один из лидеров Запада – московское «Динамо» – тоже скатался в ту стороны, но их летное время не сравнится со СКА – остальные матчи бело-голубых были преимущественно в Москве.

С одной стороны по этим примерам напрашивается вывод: чем меньше в дороге – тем лучше результат. Но это не совсем так.

Есть пример «Металлурга», которому на старте этого сезона не повезло – в Магнитогорске закрыт аэропорт на реконструкцию. Так что на дальние приходится добираться до ближайшего аэропорта в Челябинске на автобусе, что может быть дольше, чем сам полет. До ближних городов – Екатеринбурга и Уфы – команда сразу едет на автобусе.

Но что комфортнее – 5 часов в самолете или 5 часов в автобусе – вопрос спорный. Уральцы особой разницы нее видят.

«У нас каждый выезд – как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7-8 часов, – рассказывал капитан «Металлурга» Егор Яковлев «Известиям». – Сначала на автобусе до Челябинска 3,5-4 часа минимум. Дальше летим – самый минимальный перелет 2-3 часа».

Несмотря на это, «Металлург» лидирует в таблице по набранным очкам, так что «самолетные ноги» – спорное оправдание.