Подробнейшее превью серии «Селтикс» – «Пэйсерз»

Бостон Селтикс встретится с Индианой Пэйсерз впервые со времен Кайри Ирвинга (тогда дело закончилось свипом Индианы в первом раунде).

Результаты встреч в регулярном сезоне:

02.11.2023 – 4-я игра регулярного чемпионата – победа Бостона 155-104.

Убедительнейшая победа над Индианой, которая играла без лучшего игрока в атаке – Халибертона, поэтому результат здесь не показателен.

Старт «Пейсарз»: Матурин – Нимбхард – Брюс Браун – Топпин – Тернер.

Старт «Селтикс»: Уайт – Холидей – Джейлен Браун – Тэйтум – Порзингис

05.12.2023 – следующая игра была не просто игрой регулярного сезона, но еще и игрой в рамках «внутрисезонного турнира» НБА и оказалась матчем-реваншем для Индианы. 122-112 – победа «Пэйсерз».

Старт «Пэйсерз»: Халибертон-Хилд-Брюс Браун-Топпин-Тернер

Старт «Селтикс»: Уайт-Холидей-Джейлен Браун-Тэйтум-Хорфорд

Нужно сказать, что тогда уже Бостон играл без Кристапса Порзингиса, но Джеи хорошо проявили себя в тот вечер (62 очка на двоих).

07.01.2024 – победа Бостона 118-101.

Обе команды вышли в оптимальных на тот момент составах:

Уайт-Холидей-Браун-Тэйтум-Порзингис

Халибертон-Хилд-Несмит-Смит-Тернер

Все игроки были доступны в обоих коллективах.

Снова Джеи были великолепны (69 очков на двоих), а наша защита сумела сдержать лучшую на тот момент атаку НБА в районе 100 очков.

09.01.2024 – бэк-ту-бэк встреча оказалась триллером. У нас отсутствовал Тэйтум, а исход решился в довольно спорной ситуации с отменой фола Бадди Хилду и назначением фола Кристапсу Порзингису (оба решения позже были признаны ошибочными в отчете НБА).

В итоге поражение Бостона 131-133.

Стартовые составы:

Уайт-Холидей-Браун-Хорфорд-Порзингис

Халибертон-Браун-Несмит-Смит-Тернер

31.01.2024 – мы в последний раз в этой регулярке встречались с Индианой и эта встреча – единственная после обмена Паскаля Сиакама в Индиану. Победа Бостона 129-124.

К концу сезона Аарон Нисмит стал полноценным игроком старта (заслуженно) и я рад за него. Они на двоих с новичком Сиакамом выдали 49 очков, в том числе 5 из 8 издали. Джеи ответили 55-ю.

У «Селтикс» встречу пропускал Эл Хорфорд, у Индианы – Ти Джей МакКоннелл.

Итог регулярного сезона: 3-2 в пользу Бостона.

Здоровье

Впервые в этом плэй-офф Бостону будет противостоять практически полностью здоровый коллектив с двумя игроками калибра Матча Звезд в составе. К тому же, Индиана – это молодая команда, любящая играть быстро, любящая и умеющая бросать издали.

Из травмированных игроков в «Пейсерз» числится только Бенедикт Матурин, но они играют без него уже очень давно.

У «Селтикс» все еще травмирован Кристапс Порзингис. Судя по видео, которые выкладываются с его тренировок, восстановление идет нормально, но я уверен, что никто не будет форсировать его возвращение. Это подтверждает и сообщение Эдриана Воджнаровски, согласно которому, Порзингиса не ждут в первых двух играх, но ожидается его возвращение далее по ходу серии. Другими словами, осторожный оптимизм есть, никаких гарантий нет.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Защитники

Деррик Уайт и Джру Холидей против Тайриза Халибертона и Эндрю Нимбхарда.

Индиана фактически играет с двумя высокими разыгрывающими в старте, точно также, как и Бостон. И Халибертон, и Нимбхард – оба ростом 6-5, оба хорошо пасуют, оба бросают. Халибертон – это Халибертон, звезда и один из лучших пг в лиге. Нимбхард – более нацелен на защиту, но в отличие от обменянного Бадди Хилда, этот не отгрузит вам тонну трешек. Да, в плэй-офф он бросает очень хорошо, 48,7% с дальней, но это всего 1,5 забитых броска в среднем. В сезоне же у него 35,7% дальних на 2,5 попытках, что говорит о некоей аномальности его реализации, то есть его бросок может подвести его в любой момент. Ну и вольюм совсем не тот, чтобы заставить вас беспокоиться. Другое дело – Хали. Этот бросает 36,4% на 7,8 бросках в среднем в сезоне и 37,5% на 9,2 бросках в плэй-офф. Прекрасный распасовщик, 8 ассистов на 2 потери в плэй-офф. Халибертон обладает всеми элементами тройной угрозы. Но он же и достаточно ощутимая проблема на своей половине площадки. Хали – довольно сухощавый по телосложению, еще не успел обрасти мясом в достаточном количестве, не стал жестким. Он еще пока пацан, а против него выйдут матерые дядьки Холидей и Уайт. Оба они менее звездные но более опытные и готовые к мясорубке. И хотя скорее всего, Хали выполнит свою норму результативности в атаке, в защите его будут по полной выцеливать оба наших гарда. И это я еще не говорю про Джеев.

Помимо физических аспектов, есть опыт. Оба защитника Индианы еще не добирались до этих стадий плэй-офф, не сталкивались с таким уровнем подготовленности соперника, особенно в защите. В серии против Бакс на них выходил Дейм Лиллард, а в серии против Никс – Джейлен Брансон. Оба хорошие игроки атаки, но не цепные псы в обороне. Сейчас им придется играть против действительно хороших защитников и размениваться не на кого, остальные еще выше и сильнее. Не задрожат ли колени у молодых птенцов Рика Карлайла? И я считаю, что у Индианы в бэккорте нет шот-мейкера такого уровня, как Донован Митчелл у «Кэвз», при всем уважении к Халибертону..

Если брать совокупный талант бэккорта, то я бы сказал, что если Хали склоняет чашу весов на сторону «Пэйсерз» на одной позиции, то на другой любой из пары Уайт-Холидей возвращает равновесие своим превосходством над Нимбхардом.

Преимущество: ничья.

Форварды

Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун против Аарона Нисмита и Паскаля Сиакама.

Если даже брать просто по текущему статусу, то оба Джея – это участники Матча Всех Звезд. Сиакам в этом году туда не попал, а это один из двух лучших игроков Индианы. Аарон Нисмит вообще начинал этот сезон со скамейки и только по ходу стал игроком старта. В принципе на этом можно уже заканчивать за явным перевесом в сторону Бостона.

Оба Джея по ходу сезона великолепно себя чувствовали против защиты Индианы:

- Джейсон – 32,5 очка в среднем за 4 игры

- Джейлен – 28,4 очка в среднем за 5 игр

Это не случайность. Лучшие защитники периметра у Индианы – МакКонелл, Нимбхард и Нисмит. Первые двое могут защищаться только против гардов. Лучшая опция против любого из Джеев это Аарон Нисмит. Но и он совсем не является спасением. Нисмит не столько обладает навыками и инстинктами хорошего защитника, сколько берет атлетизмом.

Паскаль Сиакам – это прежде всего игрок атаки. Он никогда не был особенно хорош в рим-протекшене или беготне на периметре. Да, потолкаться может, но не более. И если Бостону удастся вытаскивать из-под кольца Майлза Тернера, то Джеи будут свободно ходить в краску. За пределами Тернера у Индианы просто нет хорошего рим-протектора, отсюда и результативность.

Что предложат нам форварды Индианы в атаке? Я помню еще со времен баббла, что Паскаля Сиакама успешно держал Джейлен Браун. В принципе, оттуда и пошло разочарование в Паскале, как звездном игроке, отлично показавшем себя в чемпионском походу Торонто. Джейлен просто достаточно подвижен, чтобы держать его перед собой и достаточно сильный, чтобы толкаться с ним один на один. То же самое может делать и Джейсон, только Джейсон может еще и отлично страховать. Свои очки Паскаль должен набрать, но вот по эффективности могут быть вопросы.

Аарон Нисмит вырос в классическую 3+Д модель. Иногда я думаю, что он бы отлично влился в этот состав Селтикс, если бы остался у нас. Всегда ведь жаль игрока, которого драфтовали и развивали какое-то время. Но потом я вспоминаю, что останься он у нас, не факт, что у него были бы те же возможности, что и в «Пэйсерз». В каком-то смысле, обмен сослужил хорошую службу Аарону и теперь его будущее более-менее очерчено. Лучшая игра Аарона против «Селтикс» в сезоне случилась 31 января, тогда он набрал 26 очков, реализовав 4 из 7 издали и 11 из 17 всего с игры. В плэй-офф он пока реализует всего 30,2% трехочковых с 4,8 попыткок.

Паскаль Сиакам в плэй-офф: 21 очко + 7,5 подбора + 3,5 ассиста + 0,8 перехватов + 0,5 блока, 0,8 потери. 58% двухочковых, 32,4% трехочковых.

Аарон Нисмит в плэй-офф: 10,5 очков + 4,9 подбора + 2,3 ассиста + 0,5 перехвата + 0,7 блока, 1,2 потери. 61% двухочковые, 30,2% трехочковые.

Джейсон Тэйтум в плэй-офф: 24 очка + 10,4 подбора + 5,8 ассиста + 1 перехват + 0,8 блока, 2 потери. 51% двухочковых, 28% трехочковых.

Джейлен Браун в плэй-офф: 23 очка + 6,6 подбора + 2,5 ассиста + 0,7 перехвата + 0,5 блока, 2,8 потери. 63% двухочковых, 36,7% трехочковых.

Преимущество: «Селтикс».

Центровые

Эл Хорфорд против Майлза Тернера.

В виду отсутствия ясности по срокам возвращения Кристапса Порзингиса, будем исходить из Эла Хорфорда в старте Бостона.

Элу вот-вот исполнится 38 лет и по ходу серии с «Кэвз» казалось, что возраст начинает настигать нашего ветерана. Но случился 5-й матч, где Эл показал, что у него все еще остался бензин в баке:

22 очка + 15 подборов + 5 ассистов + 1 перехват и 3 блока. 2 из 2 двухочковых, 6 из 13 трешек. Лучший +/- в команде (+26).

Ему будет противостоять рекордсмен лиги по количеству времени, проведенному на трейд-блоке Майлз Тернер.

Забавно, что Эл Хорфорд никогда в карьере не был элитным на подборах. У него 8 подборов в среднем по карьере. Но фишка в том, что у Майлза Тернера еще меньше, 6,8 подборов в среднем за 9 лет!

Я хочу сказать, что не смотря на дабл-биг ротацию Тернер-Сиакам, нас никто не будет уничтожать на щитах в атаке. Они дуэтом собирают в среднем 14 подборов (на обоих щитах), в то время, как Эл в паре с Тэйтумом берут 17,7 подборов. А ведь это один из важнейших аспектов для нас. Особенно, если не полетит или не очень полетит дальний бросок. Это отражалось и в играх регулярного сезона: 56% возможных подборов доставались Бостону.

Зато Майлз Тернер бросает, да еще как. 45,7% дальних в этом плэй-офф. И он все еще ходячая мухобойка, так что надо быть внимательными в проходах.

Обе команды могут играть 5-аут. Обе будут стараться вытащить центров из краски.

Тернер более стабилен как скорер, помоложе. Но Эл пожестче, более универсален в защите. Нам, безусловно, будет не хватать КП в начале серии, а возможно, что и всю серию. Но изначально Индиана – это команда предпочитающая играть в высоком темпе (pace and space), что возможно не совсем удобно для Кристапса Порзингиса. Нам нужен его рим-протекшен в пик-н-ролле и способность вытаскивать Тернера из краски, поскольку без Тернера у них нет рим-протекшена вообще. Но, возможно, что с Элом будет даже больше возможностей в контексте тотального размена всех на всех.

Однако, мы видели, что Эл был не на свежих ногах по крайней мере в 2-3 играх против Кливленда. Джо Мазулле нужно суметь лучше управлять его минутами.

Ключевым фактором здесь станет игра Люка Корнета, который может быть невероятно полезен в один день и совершенно уйти в тень в другой. Возможно, нужно будет также выпускать Тиллмана.

(upd. У Ксавье Тиллмана, к сожалению, умер отец, поэтому его участие в начале серии будет под вопросом)

Преимущество: ничья, но если вернется Порзингис, то перевес будет на стороне Бостона.

Резерв

Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер, Люк Корнет против Ти Джея МакКоннелла, Оби Топпина и Айзеи Джексона.

Притчард – МакКоннелл. Ну наконец-то мы узнаем, чей белый малыш лучше! Оба одного роста 6-1.

Ти Джей МакКоннелл великолепен! Он всегда был хорошим защитником периметра, но сейчас он еще и один из лучших игроков атаки Индианы.

Пэйтон Притчард стал открытием второго раунда против Кливленда:

- 11,2 очка – 70,4%TS

- 50% трехочковые (4,8 попыток)

- 1,0 подбор в атаке

- 2,0 Ассисты к потерям

- 22,7 минут в среднем за игру

- 1 очень крутая трешка

Плэйофф Пи очень хорошо защищался на периметре. Он проводит свой первый плэй-офф в качестве игрока основной ротации с постоянными минутами.

Сэм Хаузер – Оби Топпин. Первый – нетипичный белый снайпер с неплохой защитой (лучший в составе «Селтикс» по % дальних бросков – 44,1% за два раунда). Второй – энергетический большой форвард, нацеленный на убежать и данкануть. Он не бросает три и не про защиту, но добавляет много энергии со скамейки.

Люк Корнет и Айзея Джексон – примерно уравновешивают друг друга. Это центровые на 10 минут игрового времени и они дают примерно один и тот же импакт по цифрам.

И есть группа молодых игроков, которых никто не подпустит к площадке, если игра будет близкой.

Мне тут дали подсказку насчет одного парня в Индиане – Бена Шеппарда. Он получает 19 минут в плэй-офф, набирает 5,8 очка при 49% с игры и 47,4% из-за дуги, при этом являясь одним из лучших по прохождению заслонов в защите. Это еще один не очень габаритный винг для защиты против 1-3 номеров. Но его проблема, как я думаю, будет той же: он не достаточно мощный для Джеев.

Преимущество: тут наиполнейший паритет.

Коучинг

Джо Мазулла против Рика Карлайла

После выигранного сезона, после двух выигранных серий в этом году, я уже не могу недооценивать Джо Мазуллу. Он стал лучше во многих областях. Да, комбинации АТО все еще не его сильная сторона. Но он прибавляет в своевременности тайм-аутов. Он один из лучших в лиге по коуч-челленджам. Это уже не тренер-новичок, он был там, он знает, чего это стоит.

Но напротив – многоопытный Рик Карлайл. Человек, который всегда имеет план Б. Я вот смотрю на наши встречи в регулярках: за каждой нашей победой следовал ответ Рика. Он всегда подстраивается. И у него молодая и очень управляемая команда, в которой именно он многим игрокам прямо сейчас дает путевку в жизнь. Они выполнят любое его требование. Поэтому, тут я считаю, что небольшое преимущество все-таки на стороне Индианы.

Преимущество: Индиана.

Итоги

Главная интрига, на мой взгляд – смогут ли «Пэйсерз» забрать больше одной игры?

Да, у них есть пара звезд Халибертон и Сиакам. Когда Хали в огне, он делает все, но он не Донован Митчелл по своему мастерства в наборе очков. Спайда набирал вообще при любом противодействии. Я не думаю, что Хали может играть в таком ритме. Это не его игра. Он плэймейкер, который любит играть быстро, задорно. Ему нужны снайперы, которые могут забивать сходу после гост-скрина, как это делал тот же Бадди. Я считаю, что ему сейчас не хватает Бадди Хилда и Бенедикта Матурина. Нимбхард, Нисмит, Шеппард, МакКонелл – тоже снайперы, но немного не того вольюма. У него теперь есть Паскаль Сиакам, который меняет акценты в атаке. Теперь нужно задействовать Сиакама в части комбинаций, что приводит к необходимости атаковать более позиционно, а в этом «Селтикс» просто лучше.

Второй вопрос касательно Халибертона, будет ли он в своей лучшей версии всю серию? В начале сезона он был одним из лучших разыгрывающих НБА, но после травмы заметно сбавил обороты. В серии против Никс он пару раз показал себя прежнего, пробив отметку в 30 очков. Но сможет ли он показать это против защиты «Селтикс»?

Мне интересно, что «Пэйсерз» будут выстраивать в защите. Их лучшие защитники периметра не достаточно рослые, чтобы держать Джеев один в один. Поэтому нужно придумывать что-то другое.

- Играть дроп с единственным центром – Майлзом Тернером, надеясь на его рим-протекшн? Это не очень хороший вариант, как по мне, поскольку у Майлза высокий центр тяжести, он хорош в подстраховке, но не в толкотне.

- Играть со сдвоенными бигами в дропе (Тернер+Сиакам) по подобию Милуоки Буденхольцера? Тогда нужно, чтобы остальные трое бегали как заведенные сквозь заслоны, на уровне тех Бакс. И даже тогда они будут отдавать часть дальних бросков совсем открытыми. А в защите краски Майлз Тернер – это не Яннис, а Сиакам далеко не Брук Лопез.

- Играть в полный размен? Ну тогда Тернера будут вытаскивать на дугу, а без него краска будет открыта для прохода Тэйтума/Брауна/Уайта.

Я пока не нахожу однозначного ответа. В любом случае, будет интересно.

Прогноз: победа «Селтикс» максимум в шести играх.

Индиана очень домашняя команда. Бостону достаточно будет забрать все свои игры, чтобы победить. При этом Бостон умеет побеждать на выезде, они уже забрали все 4 игры в гостях в этом плэй-офф.

Если серия затянется до 7 игр – это будет провалом, поскольку главные задачи этих Селтикс будут решаться в Финале НБА, команда собрана для этого. И им очень нужно подойти туда не вымотанными длинным Финалом Конференции. Бостон сильнее, нужно просто выполнить свою работу и идти дальше.

Фото: Gettyimages.ru /Elsa, Adam Glanzman, Ezra Shaw, Dylan Buell