Превью серии «Селтикс» – «Кэвз»

От редакции: вы читаете материал пользовательского блога, в котором болеют за «Бостон».

Итоги первого раунда.

Бостон обыграл обескровленный Майами «Хит» со счетом 4-1. Сравнивать эту серию с прошлогодним Финалом Конференции при таких потерях со стороны Майами не уместно. Я бы сравнил результат с прошлогодним первым раундом против Атланты «Хоукс». Тогда Бостон также подошел к серии в статусе безоговорочного фаворита и повел в серии 2-0. Но потом они позволили сопернику, потерявшему ДеДжонте Мюррэя, поймать кураж и вернуться в серию. И немалых трудов потом стоило закрыть это противостояние победой. Были отданы необходимые силы, которых потом не хватило на последующих стадиях.

Плэй-офф – хитрый турнир. Ты можешь пройти его, сыграв 16 игр, а можешь сыграть и все 28, а ведь это почти половина длины регулярного сезона, только гораздо более интенсивная с большим количеством физической борьбы. Поэтому в интересах любой команды сыграть как можно меньше, а для этого необходимо минимизировать количество ошибок, самая большая из которых – позволить сопернику поднять голову, не добить после нокдауна.

Игроки Бостона то, что должны были сделать в первом раунде.

Да, они проиграли вторую игру, позволив сопернику совершить 23 совершенно открытых броска из-за дуги. Но после этого ни разу не позволили игрокам «Хит» даже подумать о своих шансах на победу. Не стоит переоценивать эту победу, использовать как мерило готовности добраться до Финала и выиграть его, но отдать должное подопечным Джо Мазуллы тоже нужно.

Кливленд обыграл в 7 играх молодой коллектив из Орландо. Тяжелый матчап выпал на долю Кливленда – рослая на всех позициях молодая команда, обожающая физическую борьбу, а у тебя андерсайз бэккорт и впереди не хватает основного центра, который как раз был бы в такой борьбе актуален. Орландо где-то не хватило опыта, где-то еще технических навыков лидеров, где-то подходящих ролевых игроков. Матерый волк Донован Митчелл забрал свое и на своих плечах затащил Кливленд в следующий раунд. Но не слишком ли много сил было затрачено?

Результаты встреч в регулярном сезоне:

Команды трижды встречались по ходу регулярного сезона.

13.12.2023 победа «Селтикс» 120-113

15.12.2023 победа «Селтикс» 116-107

06.03.2024 победа «Кавальерз» 105-104

В первых двух встречах команда из Кливленда играла без Эвана Мобли. Бостон был в полном составе. Дуэты обеих команд выполнили свою норму по забитым очкам, Бостон был сильнее оба раза.

В третьей встрече «Кэвз» играли без Донована Митчелла, зато с вернувшимся Эваном Мобли. Тогда полной неожиданностью (по крайней мере, для меня) стали подвиги Дина Уэйда, который со скамейки набрал 23 очка, забив 6 из 9 трехочковых.

Здоровье

Обе команды подошли к серии не в оптимальных формациях.

«Селтикс» по ходу первого раунда потеряли центрового Кристапса Порзингиса. Ожидаемые сроки возвращения – Финал восточной конференции. Лучше дать латышу восстановиться, тут других мнений быть не может – он слишком важен для этой команды.

У Кливленда потери намного более значительные. Все еще не восстановился основной центр – Джарретт Аллен. Также травмирован по крайней мере по состоянию на начало серии «убийца Бостона» Дин Уэйд. А Донован Митчелл и Эван Мобли играют с повреждениями.

Переходим к матчапам.

Защитники

Деррик Уайт и Джру Холидей против Дариуса Гарлэнда и Донована Митчелла.

Так вышло, что дуэт двух лучших атакующих игроков «Кавалеристов» играет как раз той линии, где играет дуэт лучших защитников периметра «Кельтов».

Донован Митчелл является одним из трех лучших игроков этой серии – 27 очков, 4,3 подбора, 4,3 результативные передачи и 1,5 перехвата в среднем в первом раунде плэй-офф. Его проходы филигранны. Он может взорваться и улететь в проход в любой момент. В составе зеленых есть стопперы, прежде всего это Джру Холидей и Джейлен Браун. Но остановить его один в один не под силу никому из состава «Селтикс». Все наши стартовые игроки достаточно габаритные ребята и для них как раз неудобен такой типаж игроков – мелкие и реактивные, за которыми приходится быстро и много бегать. Но хватит ли сил Митчеллу на всю серию? К тому же он играет с больным коленом. А команда будет ждать подвигов именно от него. Вопрос остается открытым.

Дариус Гарлэнд давно демонстрирует звездный потенциал. У него был звездный сезон до появления Спайды в составе. Но в этом сезоне он не показывает стабильной игры в атаке. Даже в рамках отдельно взятого матча он может чередовать хорошие отрезки с невыразительными. Если он поймает свою игру, то это будет опасно для Бостона.

Остановить этот дуэт будет непростой задачей и справиться с ней можно только за счет командных усилий, четкой ротацией при сменах. Играть скорее всего будем в тотальный размен с 1 по 4 номер, как делали весь сезон.

Мы выяснили, что главные звезды «Кэвз» играют на позициях 1 и 2. У Бостона здесь ролевые (по этому сезону) игроки, но давайте приглядимся повнимательнее.

Джру Холидей еще в прошлом сезоне набирал 19 очков в среднем и был участником Матча Всех Звезд. В этом сезоне он снизил свои показатели и это жертвы, на которые он пошел ради чемпионского похода. При этом он не растерял ни одно из своих качеств на своей половине площадки – 1,4 перехвата и 1 блокшот в среднем в первом раунде.

Деррик Уайт – не звездный игрок, но он стал главной звездой в только что завершившейся серии против Майами «Хит». 22 очка, 3,6 подбора, 3,2 результативные передачи, 1,5 перехваты + блоки. 57,7% с игры, 47,7% из-за дуги при почти 9 бросках, лучший в первом раунде eFG% 72,5%.

Насколько неудобно будет защищаться дуэту Бостона против быстрых гардов Кливленда, настолько же неудобно будет защитникам «Кэвз» играть на своей половине против довольно мощных защитников «Селтикс».

Я не хочу недооценивать защитные способности Митчелла и Гарлэнда, ведь несмотря на клише ходячих миссматчей, они все же являлись частью одной из лучших защит НБА в эти последние два сезона, а значит, как минимум, хорошо используются в этой системе. Но в этой серии большие силы должны быть брошены на Тэйтума и Брауна (особенно на Тэйтума). Я думаю, что мы увидим немало сдваиваний на Джеях. Это должно открыть ряд возможности для бэккорта «Селтикс».

Преимущество: небольшое за Кливлендом

Стартовые форварды

Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун против Макса Струса и Айзека Окоро.

Здесь ситуация обратная, по сравнению с бэккортом: дуэт Браун-Тэйтум это постоянные участники Матчей Звезд. Струс и Окоро – это 100%-ные ролевики, основная задача которых будет сводиться к защите и растягиванию.

Макс Струс в серии против Орландо набирал 9 очков, реализуя 31,5% дальних бросков, что не должно пугать кого-либо. Однако, болельщики «Селтикс» помнят, что Струс любит просыпаться именно под матчап с Бостоном и как бы напоминать, что зря мы тогда оставили Тако Фолла, а не его…

Айзек Окоро – это специалист по защите. Главная надежда на остановку Джейсона Тэйтума (при помощи Мобли, разумеется). В атаке он забьет свою одну трешку за игру, но вряд ли стоит ожидать от него парада дальних бросков.

Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун давно находятся на том уровне, где главные их соперники они сами. Джейсон должен будет найти баланс между командной игрой и собственной агрессивностью, так как ругать потом будут и за то, и за другое, если не полетит. С травмой Порзингиса Джейсон стал главным специалистом команды по пост-ап владениям. Он должен идти в пост, стягивать дабл-тим и быть распасовщиком. Все это он успешно делал в серии с «Хит».

Джейлен Браун должен быть идеальным завершителем, коим он был весь сезон. В этом году Джейлен был 4-м лучшим скорером в ситуациях 1 на 1 с 347 очками и 1,09 очков за владение. В этом плэй-офф у Брауна многое получается, но хотелось бы чуть поменьше потерь. И ради Бога, постарайся реализовывать чуть больше, чем 45% со штрафных.

Джеи совместно выдавали 44 очка в среднем за игру в течение первого раунда против Майами. Но сейчас им нужно будет прибавить, поскольку нужно компенсировать скоринг Порзингиса.

Преимущество: большое за Бостоном

Стартовый центр

Эл Хорфорд против Эвана Мобли

Как уже написано выше, у обеих команд потери в этой позиции. Самый важный игрок атаки «Селтикс», по словам Тэйтума, Кристапс Порзингис и Джарретт Аллен со стороны Кливленда на данный момент числятся в списках травмированных.

Так ли это критично для каждой из команд?

Эван Мобли чрезвычайно талантлив. Пока что его талант простирается главным образом на защиту, но тут он может доставить массу неприятностей игрокам Бостона. Если он будет успевать (а он будет успевать) страховать краску от проходов, то Бостон может быстро сбиться на дальние броски и мы можем увидеть повторение прошлогодней стагнации нападения, если дальние не полетят. При этом стоит отметить, что Мобли тоже играет с повреждением, что может сказаться на его подвижности.

Кристапс очень важен, но не нужно думать, что теперь у «Селтикс» появилась дыра на позиции центра. У Бостона есть роскошь в виде Эла Хорфорда, который все еще может стартовать в доброй половине команд НБА. По ходу этого сезона берегли не только латыша. Элу также давали отдых при любой возможности. Эл вполне свеж и не травмирован. Эл все еще очень полезен в защите и он попадает 40% дальних в этом плэй-офф. Он как никто подходит Джеям в целях вытягивания Мобли из краски. В противостоянии с Эваном Мобли в защите, он во-первых, сможет предложить достаточно высокий уровень мастерства, а во-вторых, Мобли пока что не является скорером. Он не оказывает физического давления в краске, как тот же Бэм Адебайо, не нацелен на двоечку с данком, чуть только ты зазевался. Это скорее к Джарретту Аллену, а его пока нет. Поэтому я не думаю, что тут будет ощущаться перевес.

Преимущество: ничья.

Игроки резерва

Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер, Люк Корнет, Ниимас Куэта, Ксавье Тиллман против Маркуса Морриса, Джорджа Ньянга, Тристана Томпсона, Кариса Лаверта и Сэма Мерилла.

Подумать только, мы снова увидим Маркуса Морриса и Тристана Томпсона в ТД «Гардене». Как будто недавно они играли в форме «Селтикс».

Оба эти игрока являются опытными и жесткими парнями, которые смогут навязать нам силовую борьбу, особенно на щитах. Маркус Моррис все еще может завалить сложный бросок на исходе владения.

Карис Лаверт провел свой лучший пока что матч в карьере именно против Бостона, когда был немного моложе. Я уверен, он не против повторить, нужно не дать ему осуществить свои фантазии.

Джордж Ньянг и Сэм Мерилл могут быть опасными, если дать им почувствовать свой ритм.

У нас как всегда первыми со скамейки будут Сэм Хаузер и Пэйтон Притчард. Но из-за перевода Эла в старт, появляется окно возможностей для трио Корнет/Тиллман/Куэта. Первый из списка, естественно Люк Корнет, который сумел сдержать самого Бэма Адебайо в 5 игре первого раунда.

Но при определенных обстоятельствах, Тиллман и Куэта могут получить свой шанс.

Обе группы запасных имеют игроков, способных зажечься в отдельно взятой игре. В обеих группах нет стабильного скорера на любой случай жизни.

Преимущество: ничья.

Коучинг

Джо Мазулла против Джей Би Биккерстаффа

В этом противостоянии я не смог определить явного фаворита. Биккерстафф – хороший специалист по защите. Я не замечал за ним гениальных решений или шахмат в отдельно взятой встрече. Хотя это возможно потому, что мы еще не играли против его команд.

Джо Мазулла проиграл вторую игру Эрику Споэльстре, но вернулся с настройками в защите в 3 игре, забрал контроль над серией и полностью держал управление в 5 игре, реагируя на все движения Споэльстры по ходу той встречи. Он учится, управляет вариациями в защите, играет с вариантами игровых отрезков своих лидеров.

Я оставлю тут тоже ничью.

Преимущество: ничья.

Прогноз: победа «Селтикс» в пяти играх.

В этой серии все будет сводиться к матчапам. Кому будет удобнее атаковать. Кто сможет сдержать своего оппонента 1 в 1.

Против Орландо у Кливленда была возможность перекрыть краску, зная, что соперник не сможет наказывать с дальней дистанции. Против Бостона такое не пройдет. У «Селтикс» один из лучших ростеров в лиге (если не лучший) по шотмейкингу из-за дуги. Они любят бросать много и им есть кем это делать. Мобли придется выходить за Элом или Тэйтумом, смотря кого он будет опекать и везде он все равно не успеет.

Кристапс Порзингис – потеря для Бостона, он давал в среднем 20 очков, 7,2 подбора, 2 ассиста и 2 блокшота. Он был угрозой при пик-н-поп, при пик-н-ролл, в пост-апах, реализовывая 50% с игры, 38% из-за дуги при 5 дальних попытках за 30 минут в среднем. Сможет ли команда компенсировать его продуктивность?

Эл Хорфорд не Кристапс Порзингис, но он более чем способен приносить пользу. Вот его цифры, когда КП не было на площадке: 11,6 очков, 8,5 подборов, 3,5 ассистов, 1,3 блокшота при 51% с игры, 42% из-за дуги. Когда КП играл, Эл набирал 8,6 очков, 6,4 подборов, 2,6 ассистов и 1 блок.

Еще один бигмен, который прибавляет, когда Кристапса нет, это Люк Корнет: 8 очков, 5,5 подборов, 1,2 блока за 20 минут без КП, и 4 очка, 3,5 подбора, за 14 минут с КП.

Джейсон Тэйтум с КП на площадке давал 21,8 очков, 10,4 подбора, 5,4 ассиста при 42% с игры, 29% из-за дуги при 6,2 попытках. Но без КП Джейсон прибавлял: 29 очков, 7,2 подборов, 4,8 ассистов при 46% с игры, 40% из-за дуги на 8 бросках.

То же самое относится к Джейлену Брауну: 23+7+2,2 при 52% с игры, 32% дальних при 5,6 попытках в плэй-офф без КП. И 25+6,4+3,7 при 50% , 35% и 5,6 попыток.

Другими словами, в команде есть кому прибавить в отсутствие «Единорога», ресурса должно хватить, чтобы проходить серию с Кливлендом.

Я отдаю одну победу Доновану Митчеллу, который снова выдаст безумный вечер и затащит матч.

Я не допускаю поражения. Порзингис не нужен, чтобы выигрывать здесь.

Фото: Gettyimages.ru /Maddie Meyer, Jared C. Tilton, Winslow Townson, Jason Miller