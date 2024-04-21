Превью серии «Селтикс» – «Хит»

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2020 год: Финал восточной конференции – победа Майами

2022 год: Финал восточной конференции – победа Бостона

2023 год: Финал восточной конференции – победа Майами

В этом году мы встречаемся уже в первом раунде, поскольку у Майами не удалось пройти Филадельфию в рамках турнира плэй-ин.

Уже завтра состоится первый матч серии.

В сезоне мы встречались 3 раза, счет 3-0 в пользу Бостона:

27.10.2023 победа Селтикс 119:111

У Майами не играл Кэйлеб Мартин и Джош Ричардсон, у Бостона все были здоровы.

25.01.2024 победа Селтикс 143:110

У Майами не смогли принять участие Хайме Хакес и Кевин Лав.

11.02.2024 победа Селтикс 110:106

У Майами не сыграл Джимми Батлер, у Селтикс новички Ксавье Тиллман и Джейден Спрингер.

Здоровье команд

Бостон подходит к серии относительно здоровым, за исключением потери Люка Корнета, у которого повреждение правой икроножной мышцы. Но все основные игроки должны быть готовы к игре.

Майами весь сезон мучается от травм различной степени тяжести различных игроков. Но главной травмой, определяющей ход всей серии, является травма Джимми Батлера, которую он получил в игре плэй-ин против Филадельфии. Я не видел точных данных по его состоянию, но высока вероятность, что он пропустит всю серию, чтобы не усугубить свое состояние и не рисковать оставшейся карьерой.

Также игру плэй-ин пропускал Терри Розир, из-за защемления шейного нерва. Его готовность принять участие будет играть существенную роль.

Защитники

Вероятные стартовые защитники Майами – Тайлер Хирро и Хайме Хакес против постоянных стартеров Бостона Деррика Уайта и Джру Холидея.

Для начала, я уверен, что опыт здесь безоговорочно на стороне игроков Бостона. Джру Холидей еще в прошлом сезоне был игроком Матча Звезд, а Деррик Уайт в этом сезоне получил награду «Игрок недели НБА». И оба они являются претендентами на защитные сборные НБА. Оба Уайт и Холидей являются одними из лучших снайперов команды. Уайт проявил себя как отличный разыгрывающий, как в транзишне, так и в позиционке. Он также является самым эффективным игрокм команды в клатче.

Тайлер Хирро провел довольно разочаровывающий сезон, вызвав гнев даже у болельщиков Хит. Удручает то, что он отстраняется от критики своими вызывающе яркими нарядами, как будто говоря всем: «Мне абсолютно все равно, что вы думаете о моей игре. Мои цели никак не связаны с целями команды.» И довольно часто он играет в «минус» для команды. В первую очередь потому, что является большой проблемой в защите.

Но, при всем этом, он едва ли не единственный мувмент-шутер, что критически нужно Хит именно сейчас. Его двоечка с Бэмом Адебайо может быть очень грозным оружием, если они поймают свой ритм в матче. И конечно, Тайлер Хирро может быть смертельно опасен с дальней дистанции. Кажется, не так давно Тайлер Хирро получал награду «Лучшему 6-му игроку сезона» и не только потому, что он хорошо набирал очки. Он был также лучшим из плэймейкеров Хит. У него, без сомнения, есть талант и сейчас он, может быть, второй лучший игрок команды из доступных.

Новичок Хайме Хакес провел очень сильный первый сезон. «Д’Артаньян» был светлым пятном в ротации Майами – 12 очков, 3,8 подбора, 2,6 передачи с неплохой бросковой линейкой, особенно для новичка. Этот плэй-офф может стать прорывом для него, щансом показать, каковы его перспективы, как в свое время пропуск плэй-офф Гордоном Хейвордом и Кайри Ирвингом стал возможностью проявить себя для новичка «Селтикс» Джейсона Тэйтума.

Возможно, в старте будет присутствовать Терри Розир вместо Хакеса. Если Терри в порядке и готов играть на 100%, то это может быть серьезным Х-фактором для Хит. Мы знаем, что Терри может попасть свои броски и набрать практически любое количество очков в отдельно взятом матче (вспоминаем поражение Бостона в игре против Шарлотт этого сезона).

Преимущество: Бостон

Стартовые форварды

Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун против Кэйлеба Мартина и Николы Йовича

Дуэт форвардов Селтикс – Джейсон Тэйтум и Джейлен Браун, вероятно, являются двумя лучшими игроками в этой серии, с учетом травмы Джимми Батлера.

Мой любимый вопрос в любой серии против любого соперника: Кто у вас будет защищаться против Джейлена Брауна?

Обычно, у команд есть игрок, которого они могут кинуть на Джейсона Тэйтума. Во многих случаях они могут пробовать играть против него за счет сдваиваний. Но вы не можете одновременно сдваиваться на обоих Джеях.

50 очков в среднем + 12,5 подбора + 8,5 передачи – такова средняя продуктивность постоянных участников Матчей Звезд, Тэйтума и Брауна в сезоне-2023/24.

Но есть и минусы в игре Джеев. В первую очередь, это потери. Джеи должны дорожить мячом, чтобы не давать сопернику лишних владений. Для этого нужно быть внимательными. В сезоне Браун и Тэйтум проделали неплохую работу в этом направлении – оба выдали сезон с наименьшим количеством потерь за последние 3-4 года. Теперь продолжить эту тенденцию в плэй-офф.

Также нужно избегать фолов в атаке и споров с арбитрами, особенно это касается Тэйтума. Мы знаем, как он любит начать вскидывать руки в знак несогласия, спорить, и в конечном итоге, это влияет на его игру на обеих сторонах. Он начинает играть с меньшим усердием в обороне, а броски перестают падать.

И я надеюсь, что стычка Брауна с Данканом Робинсоном в регулярке не будет иметь продолжение в той или иной степени.

Джейлен Браун получил очень много критики за 7 игру против Хит и еще больше авансом, когда подписал свой новый контракт с клубом. Но в сезоне он прибавил в ключевых областях – ведение мяча левой рукой, дальние броски, видение партнеров в проходах, защита на мяче. Браун – один из самых смертоносных игроков лиги со средней дистанции. Но у него все еще осталась одна очень большая проблема на сегодняшний день – точность штрафных бросков. Это странно, что человек, который реализует довольно точно броски со средней с сопротивлением, бросает всего 70% штрафных бросков. Причем это еще хуже, чем в прошлых сезонах, а тогда мы про эту проблему тоже поднимали.

Мартин-Йович.

Команда Бостон Селтикс прошлого сезона могла вылететь в каждой серии плэй-офф, начиная с Атланты. Благодаря своей несобранности, отсутствию инстинкта убийцы. И самой в полной мере это проявилось в первых трех играх серии против Хит. А главным и самым неожиданным убийцей выступил тогда Кэйлеб Мартин. Что особенно примечательно, уже в Финале против Денвера, он не попал вообще ничего, имея даже больше открытых бросков. Той серии хватило, чтобы вселить в сердца болельщиков Селтикс изрядную долю опасений.

Нет ничего похожего в статистике Мартина и в этом сезоне. Но если верить, что снаряд может упасть дважды в одну и ту же воронку, то можно ожидать всего. На всякий случай, лучше немного защищаться против него. Я надеюсь, что Бостон так и сделает.

Никола Йович – это не Никола Йокич. Этот молодой игрок проводит прорывной для себя сезон и перешел из разряда «проспекты» в разряд «игрок постоянной ротации». У него были хорошие игры в этом сезоне и для него этот плэй-офф – тоже возможность проявить себя.

Также возможен выход Данкана Робинсона в старте вместо одного из этих двоих. Я бы предположил, вместо Йовича, поскольку Данкан и Мартин более опытные бойцы. Данкан это тоже темная лошадка, как и все в руках Споэльстры. Он может попасть все, как Сэм Хаузер у нас, но может выйти с холодной рукой. Данкан прокачал свой проход, так что теперь он немного больше, чем просто исполнитель дальних бросков.

Даже если бы Джимми был здоров, крайне сложно было бы отдать преимущество в этой линии Майами. Но если Батлер не появится, то преимущество тут слишком очевидно.

Преимущество: Селтикс.

Стартовый центр

Кристапс Порзингис против Бэма Адебайо

Этот матчап предполагает, что Селтикс будут использовать Порзингиса все время против лучшего центра Майами. Но в реальности, игровое время на позиции центра у Бостона будут делить Порзингис и Хорфорд.

Тут есть две стороны медали. Первое, Бостон специально получил Порзингиса, чтобы преодолевать зону Хит, которая годами становилась непроходимым препятствием для атаки Селтикс. Порзингис именно тот большой, который легко может это делать, что позволит и Джеям быть намного более эффективными.

Второе, Бэм очень хорош в пик-н-ролл атаках и для его сдерживания необходимо очень хорошо перебирать ногами. Бэм очень силен физически. Кристапс Порзингис довольно сильный защитник от пик-н-ролл, но Эл Хорфорд может закрыть Бэма более качественно.

И все же, Бэм никогда не был очень уж большим скорером. Некоторое количество очков он принесет, но это не тот игрок, который выиграет матч своей результативностью. Он не является угрозой с дриблинга, как Эмбиид, поэтому Бостон может даже ставить на него небольшими отрезками более низкорослого игрока, например Холидея или Брауна, чтобы Порзингис имел возможность страховать краску от проходов того же Хирро или Мартина. У Бэма есть средний джампер с 15-18 футов, но я сомневаюсь, что он будет пользоваться им часто.

На другой стороне Бэм Адебайо – это безусловно один из лучших защитников лиги. Он может защищаться с 1 по 5 номер, он якорный игрок в защите Хит. Безусловно, может сдержать любого из наших бигменов в краске, но ему придется много внимания уделять проходам Джеев и Уайта, а учитывая, что наши бигмены много играют на периметре, Бэму придется довольно непросто.

Преимущество: небольшое преимущество за Хит.

Бэм Адебайо – лучший центр в этой серии, но его превосходство уже не такое большое, поскольку Кристапс Порзингис близкий по статусу игрок.

Резерв

Эл Хорфорд, Пэйтон Притчард, Сэм Хаузер, Ошай Бриссетт и Люк Корнет против Делона Райта, Данкана Робинсона, Хейвуда Хайсмита и Кевина Лава (возможное появление Терри Розира может добавить на скамейку Хайме Хакеса).

Делон Райт стал качественным усилением Хит в дедлайн обменов. Это опытный разыгрывающий, которому можно доверять. Данкан Робинсон и Хейвуд Хайсмит – игроки которые выйдут и попадут свои броски, а Кевин Лав в своей роли обрел вторую молодость в составе Майами.

У Селтикс не стареющий Эл Хорфорд по сути, является 6-м стартером, который соглашается выходить со скамейки. Сэм Хаузер – один из самых надежных снайперов лиги и неплохой защитник к тому же. А Пэйтон Притчард является лидером Селтикс по +/-. Он был полезен весь сезон, но особенно огненной получилась его концовка, где он выдавал около 11 передач в среднем в пересчете на 36 минут, почти не теряя мяч. А последние 2 матча, которыми он закрыл сезон (31+3+11 против Шарлотт и 38+9+12 против Вашингтона) стали вишенкой на торте. Люк Корнет превратился в очень качественного бэкап центра на обеих сторонах и я надеюсь, что с ним ничего серьезного в плане повреждений. Есть также Ксавье Тиллман для ротации, который также может выйти, чтобы потолкаться с Бэмом и Ниимас Куэта, если нужна будет энергия на щитах.

Я бы сказал, что скамейки у команд довольно глубокие, но у Селтикс она немного представительнее за счет Эла Хорфорда и, возможно, немного недооценена.

Преимущество: небольшое у Селтикс

Коучинг

Джо Мазулла против Эрика Споэльстры.

Тут кроется самое большое преимущество Майами в серии. Эрик Споэльстра, возможно, самый лучший тренер в НБА сейчас. Его команда абсолютно управляема, он точно знает, кого нужно выпустить для улучшения в той или иной составляющей игры. Он был сильно ограничен в кадрах по ходу сезона из-за травм. Команда потеряла некоторых ключевых ролевых игроков летом, но очередной взвод ролевых, которые готовы прыгнуть выше головы уже на подходе. Кто знает, когда они выстрелят, в этом походе или в следующем? Я не сомневаюсь, что Спо уже заготовил план и будет ломать игру Бостона всеми возможными способами (в хорошем смысле слова).

Джо Мазулла провел свой второй сезон у руля Селтикс гораздо увереннее, чем первый. И если в первом плэй-офф у него не было полноценно сформированного штаба ассистентов, то сейчас штаб наполнен специалистами высокого уровня. Джо подвел команду к плэй-офф в здоровом состоянии, обеспечил преимущество домашней площадки до самого конца, его раздевалка – образец командного духа, его любят игроки, он получил прогресс практически от всех игроков ротации. Он один из лучших тренеров по коуч-челленджам.

Но все же, в этом сезоне у команды были досадные поражения, которые мы, глядя на экраны, можем охарактеризовать как «тренерские». Половину сезона команда проигрывала все третьи четверти и была одной из худших команд НБА в этих отрезках. Были игры, где команда отдавала крупные преимущества. Были игры, где Селтикс выходили не подготовленными морально, например, игра против резерва Лейкерс. И конечно, были игры, где Джо не взял тайм-аут или не смог нарисовать выигрышную комбинацию. Любая из этих оплошностей может стоить игры в плэй-офф.

Преимущество: Майами.

Прогноз: победа Селтикс в пяти играх.

Травмы – это неприятно. Как бы я не болел против Хит, их потери огромны и этому можно посочувствовать.

Но при все этом, проблемы соперников, это проблемы соперников. Селтикс в них не виноваты и сейчас нужно просто как можно быстрее завершить серию. Бостон объективно сильнее по составу. Бостон выиграл лигу и никто не ждет в этой серии ничего другого, кроме прохода Селтикс дальше по таблице.

Я отдаю одну игру гению Споэльстры и домашним трибунам Хит. Будет много силовой борьбы, как всегда в наших противостояниях. Но если Селтикс сумеют дорожить мячом, то проблем здесь быть не должно.

Фото: Gettyimages.ru /Megan Briggs, Maddie Meyer, Tim Nwachukwu, Winslow Townson; East News /AP Photo/Michael Dwyer